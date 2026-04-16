Als AZ donderdagavond met de sterkste elf was gestart tegen Shakhtar Donetsk, dan hadden de Alkmaarders de halve finale van de Conference League wél kunnen bereiken. Dat is althans de overtuiging van Ziggo Sport-analist Alex Pastoor.

Met het oog op de bekerfinale van komende zondag besloot AZ-trainer Lee-Roy Echteld om zijn bepalende spelers te sparen. Topscorer Troy Parrott, aanvoerder Sven Mijnans en Oranje-international Kees Smit bleven in de return tegen Shakhtar de volle 90 minuten op de bank. "We willen zondag zo fris mogelijk beginnen, want we vinden NEC een hele goede ploeg. We willen goed voor de dag komen", lichtte de trainer voor de wedstrijd toe voor de camera's van Ziggo Sport.

Artikel gaat verder onder video

Wat overbleef was een jong en onervaren AZ-elftal, dat donderdagavond verdienstelijk met 2-2 gelijkspeelde tegen Shakhtar. Na de 3-0 nederlaag in de heenwedstrijd van vorige week was dat echter bij lange na niet genoeg om door te dringen tot de laatste vier van de Conference League.

"Ik denk dat Shathar niet in de grootste versnelling heeft gespeeld", zegt Pastoor tijdens de nabeschouwing. "Maar tegelijkertijd bekruipt mij echt het gevoel dat je met het basisteam de halve finale van de Conference League had kunnen bereiken", zegt de voormalig assistent- en interim-trainer van AZ. Collega-analist Khalid Boulahrouz sluit zich daar niet bij aan. "Ik vind dat heel moeilijk in te schatten. Als je hier met je basiself verschijnt, dan zal Shakhtar ook met een heel andere instelling aan de wedstrijd beginnen. Ik denk dat die spelers ook wel aanvoelen tijdens de wedstrijd: we hoeven vandaag niet honderd procent te gaan. We zijn dominant op bijna alle vlakken: fysiek, snelheid, techniek. Dus we hoeven niet voluit te gaan", aldus de oud-international.