Journaliste Noa Vahle heeft zich geërgerd aan het gedrag van AZ-spelers en . Dat laat ze weten in de nieuwste aflevering van HNM De Podcast.

“Ik wil graag zeiken over die jongens van AZ die te laat waren: Elijah Dijkstra en Ro-Zangelo Daal", steekt Vahle in het begin van de podcast van wal. De twee spelers van AZ kwamen een week geleden te laat voor het duel met Shakhtar Donetsk. Dijkstra verscheen te laat op de afsluitende training, terwijl Daal op de wedstrijddag niet op tijd was.

"Als je in de file staat onderweg naar de club, kan het gebeuren dat je een keer te laat komt. Maar deze gasten waren te laat op de dag van de wedstrijd in Krakau. Ze zitten met elkaar in een hotel en komen alsnog te laat. Daar heeft trainer Leeroy Echteld wat van gezegd", doelt Vahle op de donderspeech van de coach nadat Dijkstra de training miste.

De irritatie bij Vahle zit diep, omdat er na het eerste incident opnieuw iemand verzuimde: "En dan komen ze op de dag van de wedstrijd ook te laat bij een bespreking. Hoe moeilijk kan het zijn? Die gasten zitten in een vijfsterrenhotel en kunnen nog niet op tijd komen. Dan heb je er echt schijt aan, vind ik. Je neemt je team niet serieus; eigenlijk neem je niemand serieus. Ik begrijp dat echt niet."