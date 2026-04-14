Noa Vahle stoort zich aan AZ-talenten: 'Je zit in een vijfsterrenhotel en komt nog te laat'

14 april 2026, 11:47   Bijgewerkt: 11:57
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Journaliste Noa Vahle heeft zich geërgerd aan het gedrag van AZ-spelers Elijah Dijkstra en Ro-Zangelo Daal. Dat laat ze weten in de nieuwste aflevering van HNM De Podcast.

“Ik wil graag zeiken over die jongens van AZ die te laat waren: Elijah Dijkstra en Ro-Zangelo Daal", steekt Vahle in het begin van de podcast van wal. De twee spelers van AZ kwamen een week geleden te laat voor het duel met Shakhtar Donetsk. Dijkstra verscheen te laat op de afsluitende training, terwijl Daal op de wedstrijddag niet op tijd was.

"Als je in de file staat onderweg naar de club, kan het gebeuren dat je een keer te laat komt. Maar deze gasten waren te laat op de dag van de wedstrijd in Krakau. Ze zitten met elkaar in een hotel en komen alsnog te laat. Daar heeft trainer Leeroy Echteld wat van gezegd", doelt Vahle op de donderspeech van de coach nadat Dijkstra de training miste.

De irritatie bij Vahle zit diep, omdat er na het eerste incident opnieuw iemand verzuimde: "En dan komen ze op de dag van de wedstrijd ook te laat bij een bespreking. Hoe moeilijk kan het zijn? Die gasten zitten in een vijfsterrenhotel en kunnen nog niet op tijd komen. Dan heb je er echt schijt aan, vind ik. Je neemt je team niet serieus; eigenlijk neem je niemand serieus. Ik begrijp dat echt niet."

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
De irritatie bij haar zit diep? Wat een flauwekul, ze heeft er niet meer of minder om toch?

Elijah Dijkstra

Elijah Dijkstra
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 19 jaar (5 aug. 2006)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
16
0
2025/2026
Jong AZ
8
0
2024/2025
AZ
2
0
2024/2025
Jong AZ
26
3

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51
6
AZ
30
7
48
7
Utrecht
30
13
44
8
Heerenveen
30
3
44

