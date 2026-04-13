is maandag met een opvallende post op social media gekomen. De aanvaller van AZ kijkt terug op de eenvoudige overwinning op sc Heerenveen van afgelopen zondag en blikt alvast vooruit op de bekerfinale van zondag. Merkwaardig is dat de Alkmaarders donderdag nog de return in de Conference League-kwartfinale tegen Shakhtar Donetsk spelen.

AZ kende zondag geen enkele moeite met Heerenveen en won met 3-0 door twee goals van Sven Mijnans en één van Troy Parrott. Daal stond weer in de basis, na een voor hem roerige week. De aanvaller meldde zich afgelopen donderdag te laat bij de meeting van Leeroy Echteld voor de Europese clash tegen Shakhtar en werd daarvoor genadeloos gestraft door zijn eigen oefenmeester.

AZ verloor het heenduel in de kwartfinale met 3-0, waardoor het ontzettend lastig wordt om nog door te gaan naar de halve finale van de Conference League. Bovendien spelen de Alkmaarders diezelfde week, op zondag, de Eurojackpot KNVB Bekerfinale tegen NEC.

Opvallende Instagram-post Daal

De grote vraag is wat AZ donderdag tegen Shakhtar gaat doen. Gaat het spelers sparen voor de bekerfinale of probeert de ploeg van Echteld de 3-0-achterstand nog om te buigen? Op basis van de Instagram-post van Daal lijkt het erop dat AZ zich niet meer focust op de Conference League. “Het momentum is daar. Focus op de finale”, schrijft Daal.

Vanzelfsprekend slaat deze tekst op de bekerfinale van zondag, aangezien AZ in de Conference League dus ‘slechts’ de kwartfinale speelt.