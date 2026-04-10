Leeroy Echteld is na afloop van de nederlaag in de kwartfinale van de Conference League tegen Shakhtar Donetsk (3-0) nogmaals leeggelopen over de telaatkomingen van en . Op de persconferentie heeft de interim-trainer van AZ geen goed woord over voor het duo: “Het is ongekend.”

AZ leek donderdagavond lang op weg naar een resultaat, maar liep in de laatste fase van de wedstrijd tegen de Oekraïense topclub enorme schande op. Tussen de 72ste en 83ste minuut sloeg Shakhtar drie keer toe, waardoor het einde van de Europese campagne nabij lijkt voor de Alkmaarders.

De voorbereiding van AZ op het belangrijke duel verliep al niet soepel, omdat spelers daags voor het duel te laat op het trainingsveld verschenen. Dijkstra was in ieder geval één van hen, waardoor hij op de bank begon. Een dag later flikte Daal hetzelfde kunstje: hij kwam te laat voor de meeting van donderdag.

Echteld: 'Of ik witheet was? Dat denk ik wel'

“Of ik witheet was door de laatkomers? Dat denk ik wel”, begint Echteld op de persconferentie na afloop van de wedstrijd tegen Shakhtar. “Eerder deze week gaf ik al aan dat we deze onzin niet meer willen. Het is niet bevorderlijk voor de ploeg. Toen ik net begon, heb ik heel duidelijk aangegeven dat ik maar twee regels heb: dat je je stinkende best doet en dat je elke dag op tijd bent. Als je binnen twee dagen twee keer je basis moet wijzigen, heeft dat invloed op de wedstrijd”, sprak de oefenmeester.

Echteld vindt het erg belangrijk dat spelers hun afspraken nakomen en zich aan de afgesproken tijd houden. “Dat is ook respect hebben naar elkaar, normen en waarden hoog in het vaandel zetten en laten zien dat je bepaalde kernwaarden naleeft. Als je dan te laat komt, vind ik dat je dat niet doet. Dan moet ik maatregelen nemen en kan ik niet meer terug. Je dupeert je eigen team en de mensen om je heen. Het is ongekend”, loopt de 57-jarige trainer leeg.