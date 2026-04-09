LIVE Conference League | Echteld wisselt vier keer bij AZ, Parrott terug in de basis

AZ begint vanavond aan de kwartfinales van de Conference League met een uitwedstrijd tegen Shakhtar Donetsk. Het elftal van trainer Lee-Roy Echteld zal er alles aan gaan doen om in het tweeluik met de Oekraïense grootmacht een goede uitgangspositie te verkrijgen voor de return, volgende week in Alkmaar. Vanwege de oorlog in Oekraïne wordt het duel in het Poolse Krakau gespeeld. Houdt AZ als laatste Eredivisieclub die nog actief is in Europa de Nederlandse eer hoog? Om 21.00 uur gaat de bal rollen, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Shakhtar Donetsk - AZ.