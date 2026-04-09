LIVE Conference League | Echteld wisselt vier keer bij AZ, Parrott terug in de basis

AZ bereikte de kwartfinales van de Conference League ten koste van het Sparta Praag van Brian Priske. Na een 2-1 zege in eigen huis waren de Alkmaarders op bezoek in Tsjechië veel sterker en stapte het met een 0-4 zege van het veld.

De volgende horde richting de finale is het Oekraïense Shakhtar Donetsk. Door de oorlog in eigen land speelt de club zijn Europese thuiswedstrijden in het Poolse Krakau. In de vorige ronde rekende Shakhtar over twee duels af met Lech Poznan.