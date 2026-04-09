LIVE Conference League | Echteld wisselt vier keer bij AZ, Parrott terug in de basis

9 april 2026, 19:50
Shakhtar - AZ
Mingus Niesten | Content Creator
Redacteur en Content Creator bij FCUpdate sinds 2024 met focus op Premier League-nieuws en voetbaldata. Schrijft artikelen en maakt videocontent, zoals interviews.

AZ begint vanavond aan de kwartfinales van de Conference League met een uitwedstrijd tegen Shakhtar Donetsk. Het elftal van trainer Lee-Roy Echteld zal er alles aan gaan doen om in het tweeluik met de Oekraïense grootmacht een goede uitgangspositie te verkrijgen voor de return, volgende week in Alkmaar. Vanwege de oorlog in Oekraïne wordt het duel in het Poolse Krakau gespeeld. Houdt AZ als laatste Eredivisieclub die nog actief is in Europa de Nederlandse eer hoog? Om 21.00 uur gaat de bal rollen, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Shakhtar Donetsk - AZ.

LIVE Conference League: Shakhtar Donetsk - AZ

20:45

Disciplinaire straf

Echteld kiest vandaag voor Sadiq in plaats van Daal. Daar heeft de trainer wel een uitleg bij. "Aan het begin van het seizoen hebben we wat dingen met elkaar afgesproken. Een daarvan is 100% je best doen. De volgende regel is op tijd komen. Als je te laat bent, kan ik niet meer terug." Daal zou dus te laat zijn gekomen vandaag. Echteld noemt bovendien dat er deze week nog een ander selectielid te laat kwam, maar die identiteit blijft onbekend.

20:41

Echteld moest puzzelen

De trainer van AZ had wat moeite met het maken van zijn opstelling. "Peer (Koopmeiners) en Jordy (Clasie) zijn er niet bij vandaag. Maar er blijven natuurlijk nog wel genoeg spelers over."

19:53

Ook de elf van Shakhtar zijn bekend

Shakhtar Donetsk treedt aan met de volgende namen:

Riznyk; Tobias, Bondar, Matviyenko, Henrique; Ocheretko; Santana, Pedrinho, Isaque, Newertton; Elias.

19:49

Echteld voert vier wissels door bij AZ

AZ treedt vanavond met vier andere namen aan dan afgelopen weekend tegen Fortuna Sittard. Vleugelverdedigers Maikuma en De Wit komen in de ploeg voor Kasius en Dijkstra. In de voorhoede keert Parrott terug ten koste van Meerdink en speelt Sadiq in plaats van Jensen op de flank.

Zoet; Goes, Penetra, Van Duijl; Maikuma, Smit, Mijnans, De Wit; Patati, Parrott, Sadiq.

19:05

Poll

19:04

AZ veel te sterk voor Sparta Praag, Shakhtar verslaat Lech Poznan

AZ bereikte de kwartfinales van de Conference League ten koste van het Sparta Praag van Brian Priske. Na een 2-1 zege in eigen huis waren de Alkmaarders op bezoek in Tsjechië veel sterker en stapte het met een 0-4 zege van het veld. 

De volgende horde richting de finale is het Oekraïense Shakhtar Donetsk. Door de oorlog in eigen land speelt de club zijn Europese thuiswedstrijden in het Poolse Krakau. In de vorige ronde rekende Shakhtar over twee duels af met Lech Poznan.

19:00

Welkom!

Goedenavond en welkom in het liveblog voor het Conference League-duel tussen Shakhtar Donetsk en AZ. De wedstrijd in Krakau gaat om 21.00 uur van start.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Rio Ferdinand diep onder de indruk van Kees Smit: 'Echt waar, die jongen...'

Rio Ferdinand diep onder de indruk van Kees Smit: 'Echt waar, die jongen...'

  • di 7 april, 16:19
  • 7 apr. 16:19
Mohamed Ihattaren denkt aan spelers van Ajax als naam van Kees Smit valt
  • ma 6 april, 06:55

  • ma 6 april, 06:55
  • 6 apr. 06:55
Eerste 'zomertransfer' voor AZ: Feyenoord-'grasicoon' Beltman naar Alkmaar
  • wo 1 april, 21:30

  • wo 1 april, 21:30
  • 1 apr. 21:30
Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Shakhtar D - AZ

Sjachtar Donetsk
21:00
AZ
Vandaag om 21:00
Competitie: UEFA Europa Conference League
Seizoen: 2025/2026

Lee-Roy Echteld

Lee-Roy Echteld
AZ
Team: AZ
Functie: Coach
Leeftijd: 57 jaar (30 jun. 1968)

Stand UEFA Europa Conference League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Strasbourg
6
6
16
2
Raków
6
7
14
3
AEK Athens
6
7
13
4
Sparta
6
7
13
5
Rayo
6
6
13
6
Shakhtar D
6
5
13
7
Mainz 05
6
4
13
8
AEK Larnaca
6
6
12
9
Lausanne
6
3
11
10
Crystal Palace
6
5
10
11
Lech
6
4
10
12
Samsun
6
4
10
13
Celje
6
1
10
14
AZ
6
0
10
15
Fiorentina
6
3
9
16
Rijeka
6
3
9
17
Jagiellonia
6
1
9
18
Omonia
6
1
8
19
Noah
6
-1
8
20
Drita
6
-4
8
21
KuPS
6
1
7
22
Shkendija
6
-1
7
23
Zrinjski
6
-2
7
24
Olomouc
6
-2
7
25
CS U Craiova
6
-2
7
26
Red Imps
6
-8
7
27
Dynamo Kyiv
6
0
6
28
Legia
6
0
6
29
Slovan
6
-4
6
30
Breidablik
6
-5
5
31
Shamrock
6
-6
4
32
Häcken
6
-3
3
33
Hamrun
6
-7
3
34
Shelbourne
6
-7
2
35
Aberdeen
6
-11
2
36
Rapid
6
-11
1

