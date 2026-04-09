AZ houdt lang stand bij Shakhtar, maar wordt uiteindelijk alsnog weggetikt

9 april 2026, 22:57
Shakhtar - AZ
Foto: © Imago
Mingus Niesten | Content Creator
Redacteur en Content Creator bij FCUpdate sinds 2024 met focus op Premier League-nieuws en voetbaldata. Schrijft artikelen en maakt videocontent, zoals interviews.

AZ heeft donderdag op pijnlijke wijze verloren van Shakhtar Donetsk in de Conference League. Lang hield de ploeg van Lee-Roy Echteld stand, maar uiteindelijk incasseerden de Alkmaarders alsnog drie goals (3-0).

In de eerste helft was het belangrijkste moment een blessuregeval. Isaque kwam vervelend in botsing met Mees de Wit en leek enkele seconden van de wereld. Alle spelers zagen de ernst van de situatie en gingen rondom de speler staan, zodat niemand anders kon meekijken. Twee minuten later stond Isaque gelukkig en discussieerde hij met zijn staf dat hij verder kon spelen. De technische staf gaf toe, maar haalde hem een dik kwartier later toch het veld af.

Qua kansen en doelpogingen hield het eerste bedrijf niet over. Er werden eigenlijk enkel minieme kansen gecreëerd door beide ploegen. Shakhtar zette de meeste druk op het doel van de tegenstander, maar kwam amper door de Alkmaarse defensie.

Ook na rust hadden beide ploegen moeite om echte kansen te creëren. Er was dan ook een werelddoelpunt nodig om de brilstand van het scorebord te halen. In minuut 72 besloot Pedrinho maar eens te volleren van een meter of twintig, en die bal kon hij niet beter raken. Zijn pegel belandde op de onderkant van de lat. Nadat doelpunt ging AZ meer offensief spelen en liet het meermaals zien toch goed te kunnen voetballen.

Helaas liepen de Alkmaarders door die aanvallen wel twee keer in het mes. Eerst verdienden de Oekraïners een corner uit een tegenaanval, waaruit Alisson de bal plots voor zijn voeten kreeg en binnenschoot. Twee minuten later was het weer raak voor deze speler. Eguinaldo draaide met een soepele beweging weg bij twee spelers van AZ, en leverde niet veel later een niet te missen voorzet op Alisson. Daarna gebeurde er weinig meer, maar met een 3-0 achterstand zal AZ volgende week in Alkmaar aan de bak moeten.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Marco Borsato duikt op bij uitwedstrijd AZ tegen Shakhtar Donetsk

  • Gisteren, 11:46
Rio Ferdinand diep onder de indruk van Kees Smit: 'Echt waar, die jongen...'

  • di 7 april, 16:19
Mohamed Ihattaren denkt aan spelers van Ajax als naam van Kees Smit valt

Stand UEFA Europa Conference League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Strasbourg
6
6
16
2
Raków
6
7
14
3
AEK Athens
6
7
13
4
Sparta
6
7
13
5
Rayo
6
6
13
6
Shakhtar D
6
5
13
7
Mainz 05
6
4
13
8
AEK Larnaca
6
6
12
9
Lausanne
6
3
11
10
Crystal Palace
6
5
10
11
Lech
6
4
10
12
Samsun
6
4
10
13
Celje
6
1
10
14
AZ
6
0
10
15
Fiorentina
6
3
9
16
Rijeka
6
3
9
17
Jagiellonia
6
1
9
18
Omonia
6
1
8
19
Noah
6
-1
8
20
Drita
6
-4
8
21
KuPS
6
1
7
22
Shkendija
6
-1
7
23
Zrinjski
6
-2
7
24
Olomouc
6
-2
7
25
CS U Craiova
6
-2
7
26
Red Imps
6
-8
7
27
Dynamo Kyiv
6
0
6
28
Legia
6
0
6
29
Slovan
6
-4
6
30
Breidablik
6
-5
5
31
Shamrock
6
-6
4
32
Häcken
6
-3
3
33
Hamrun
6
-7
3
34
Shelbourne
6
-7
2
35
Aberdeen
6
-11
2
36
Rapid
6
-11
1

Complete Stand

