Verbijstering om AZ-opstelling tegen Shakhtar: 'Zou ik zelf niet voor kiezen'

16 april 2026, 18:34
Lee-Roy Echteld
Foto: © Imago
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

De opstelling van AZ voor de return tegen Shakhtar Donetsk zorgt voor grote verbazing bij analist Alex Pastoor. Trainer Lee-Roy Echteld houdt met het oog op de bekerfinale tegen N.E.C. van komende zondag zo'n beetje ál zijn grote namen uit het elftal. Bij Ziggo Sport zegt Pastoor dat hij daar zelf niet voor gekozen zou hebben.

AZ verloor vorige week de heenwedstrijd met 3-0 van Shakhtar. Een week later lijkt Echteld zich op voorhand al min of meer gewonnen te geven, door in de return een - met alle respect - B-elftal op te stellen. Vaste krachten als Sven Mijnans, Kees Smit en Troy Parrott nemen in het AFAS Stadion plaats op de bank, terwijl Wouter Goes en Ro-Zangelo Daal niet eens bij de selectie zitten.

Pastoor is zeer verrast door de keuzes van Echteld. "Ik was benieuwd wat de opstelling zou zijn. Er was natuurlijk aangekondigd dat er wel wat spelers gespaard zouden worden, maar dat ze állemaal gespaard zouden worden vond ik wel heel verrassend. Daar zou ik zelf niet zomaar voor kiezen", aldus de analist. "Mijn ervaring is ook: of je nou met een mager of een volbezet team speelt, je krijgt daar nooit garanties op."

'Het derde van AZ had ook een prima kans gehad tegen dit Heerenveen'

"Ik had eerder verwacht dat er afgelopen zondag, tegen sc Heerenveen (3-0 winst, red.), een heleboel andere spelers op zouden staan", vervolgt Pastoor. "En achteraf, dat is natuurlijk makkelijk lullen, tegen het totaal tandeloze Heerenveen had ook het derde van AZ een prima kans gehad om daar winst te boeken. Dan is iedereen topfit voor deze twee wedstrijden."

AZ - Shakhtar D

AZ
2 - 2
Sjachtar Donetsk
Vandaag gespeeld om 18:45
Competitie: UEFA Europa Conference League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Lee-Roy Echteld

Lee-Roy Echteld
AZ
Team: AZ
Functie: Coach
Leeftijd: 57 jaar (30 jun. 1968)

Meer info

Stand UEFA Europa Conference League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Strasbourg
6
6
16
2
Raków
6
7
14
3
AEK Athens
6
7
13
4
Sparta
6
7
13
5
Rayo
6
6
13
6
Shakhtar D
6
5
13
7
Mainz 05
6
4
13
8
AEK Larnaca
6
6
12
9
Lausanne
6
3
11
10
Crystal Palace
6
5
10
11
Lech
6
4
10
12
Samsun
6
4
10
13
Celje
6
1
10
14
AZ
6
0
10
15
Fiorentina
6
3
9
16
Rijeka
6
3
9
17
Jagiellonia
6
1
9
18
Omonia
6
1
8
19
Noah
6
-1
8
20
Drita
6
-4
8
21
KuPS
6
1
7
22
Shkendija
6
-1
7
23
Zrinjski
6
-2
7
24
Olomouc
6
-2
7
25
CS U Craiova
6
-2
7
26
Red Imps
6
-8
7
27
Dynamo Kyiv
6
0
6
28
Legia
6
0
6
29
Slovan
6
-4
6
30
Breidablik
6
-5
5
31
Shamrock
6
-6
4
32
Häcken
6
-3
3
33
Hamrun
6
-7
3
34
Shelbourne
6
-7
2
35
Aberdeen
6
-11
2
36
Rapid
6
-11
1

Complete Stand

