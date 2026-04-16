John Weijers vindt de situatie van Lee-Roy Echteld bij AZ vergelijkbaar met die van John van den Brom bij FC Twente, geeft hij aan in De Telegraaf. Volgens de oud-profvoetballer kunnen de Alkmaarders niet anders dan langer doorgaan met Echteld als hij zondag de finale van de KNVB Beker wint.

Voor AZ staat komend weekend de belangrijkste wedstrijd van het seizoen op het programma. De Alkmaarders reizen af naar De Kuip, het strijdtoneel van de bekerfinale tegen NEC. Nadat de eindstrijd vorig seizoen na strafschoppen werd verloren van Go Ahead Eagles, wil men er bij de Noord-Hollanders alles aan doen om dit jaar wél met de beker huiswaarts te keren. Mocht dat lukken, wordt Echteld de vijfde trainer van AZ die een hoofdprijs wint.

Echteld werd dit seizoen aangesteld tot het einde van het seizoen nadat AZ afscheid nam van Maarten Martens. Weijers, die samen met de coach van de Alkmaarders een trainerscursus volgde, vindt de situatie vergelijkbaar met die van Van den Brom bij FC Twente. “Uiteindelijk kon technisch directeur Erik ten Hag niet om hem heen. Je gaat een trainer die nog in de race is voor Champions League-voetbal toch niet afdanken?”

Die logica kan ook in het AFAS Stadion nog aan bod komen. “Als AZ de beker wint, kan de club niet om Lee-Roy heen. Daarbij: AZ is een opleidingsclub en hij is goed met jonge jongens. Neem dat gedoe met laatkomer Ro-Zangelo Daal: Lee-Roy herkent het talent én de ondeugendheid.”