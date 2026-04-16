Weijers: ‘Als AZ de beker wint, kan het niet om Echteld heen’

16 april 2026, 10:10
Lee-Roy Echteld
2 reacties
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

John Weijers vindt de situatie van Lee-Roy Echteld bij AZ vergelijkbaar met die van John van den Brom bij FC Twente, geeft hij aan in De Telegraaf. Volgens de oud-profvoetballer kunnen de Alkmaarders niet anders dan langer doorgaan met Echteld als hij zondag de finale van de KNVB Beker wint.

Voor AZ staat komend weekend de belangrijkste wedstrijd van het seizoen op het programma. De Alkmaarders reizen af naar De Kuip, het strijdtoneel van de bekerfinale tegen NEC. Nadat de eindstrijd vorig seizoen na strafschoppen werd verloren van Go Ahead Eagles, wil men er bij de Noord-Hollanders alles aan doen om dit jaar wél met de beker huiswaarts te keren. Mocht dat lukken, wordt Echteld de vijfde trainer van AZ die een hoofdprijs wint.

Echteld werd dit seizoen aangesteld tot het einde van het seizoen nadat AZ afscheid nam van Maarten Martens. Weijers, die samen met de coach van de Alkmaarders een trainerscursus volgde, vindt de situatie vergelijkbaar met die van Van den Brom bij FC Twente. “Uiteindelijk kon technisch directeur Erik ten Hag niet om hem heen. Je gaat een trainer die nog in de race is voor Champions League-voetbal toch niet afdanken?”

Die logica kan ook in het AFAS Stadion nog aan bod komen. “Als AZ de beker wint, kan de club niet om Lee-Roy heen. Daarbij: AZ is een opleidingsclub en hij is goed met jonge jongens. Neem dat gedoe met laatkomer Ro-Zangelo Daal: Lee-Roy herkent het talent én de ondeugendheid.”

Van Hanegem wil niet mee in lof voor NEC: ‘AZ en FC Twente spelen beter voetbal’

VARcheck
Als AZ de beker wint, dan is het een beloning op een zwaar (zwalkend ) seizoen. De combinatie van jonge spelers inpassen én in meerdere competities presteren is lastig. Echteld lijkt prima met jonge spelers. Zie hem toch meer als een assistent ipv hoofdcoach. Eerst AZ tegen Shakhtar zien.

@VARcheck mee eens

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

VARcheck
276 Reacties
293 Dagen lid
137 Likes
VARcheck
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Als AZ de beker wint, dan is het een beloning op een zwaar (zwalkend ) seizoen. De combinatie van jonge spelers inpassen én in meerdere competities presteren is lastig. Echteld lijkt prima met jonge spelers. Zie hem toch meer als een assistent ipv hoofdcoach. Eerst AZ tegen Shakhtar zien.

jerommeke1973
352 Reacties
1.297 Dagen lid
983 Likes
jerommeke1973
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@VARcheck mee eens

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

