Nederland klaar in Europa: B-elftal AZ redt het niet tegen Shakhtar

Met AZ is ook de laatst overgebleven Nederlandse club uitgeschakeld in Europa. In eigen huis speelden de Alkmaarders donderdagavond de return van de kwartfinale van de Conference League met 2-2 gelijk tegen Shakhtar Donetsk. Dat was lang niet voldoende om de forse nederlaag in de heenwedstrijd ongedaan te maken. Bij AZ kan de focus nu volledig op komende zondag.

Na de 3-0 nederlaag in de heenwedstrijd van vorige week besloot Echteld op voorhand dat hij zijn belangrijkste spelers deze week in de return zou gaan sparen, met het oog op de bekerfinale tegen NEC van komende zondag. Zo begonnen aanvoerder Sven Mijnans, Kees Smit en Troy Parrott op de bank en namen Wouter Goes en Ro-Zangelo Daal zelfs plaats op de tribune. Het leidde tot een eerste basisplaats voor de Japanse verdediger Rion Ichihara, terwijl ook Mexx Meerdink weer eens aan de aftrap mocht verschijnen.

Shakhtar was het jonge AZ voetballend veelal de baas in de eerste helft. De Oekraïense grootmacht bleef verdedigend moeiteloos overeind en stichtte met een aantal snelle counters het nodige gevaar voor het doel van Jeroen Zoet. De beste kans op de openingstreffer was voor Isaque, die na een minuut of twintig na een prima actie echter hard in het zijnet schoot. Aan de overkant kreeg AZ één kansje om op voorsprong te komen, maar een listige kopbal van Ibrahim Sadiq uit een moeilijke hoek ging in de slotfase van de eerste helft nipt voorlangs. De Duitse scheidsrechter Sven Jablonski had in het verloop van de eerste helft zijn handen vol: liefst vier AZ-spelers zagen nog voor het rustsignaal had geklonken geel voor een aantal onbesuisde overtredingen.

Echteld besloot in de rust wingbacks Seiya Maikuma en Mateo Chávez eruit te halen om met Ayoub Oufkir en Isak Jensen twee buitenspelers erin te brengen. Ook met de extra aanvallers binnen de lijnen wist AZ in offensief opzicht echter nauwelijks een vuist te maken. De trainer stuurde tien minuten na rust Parrott en Mijnans de dug-out uit om aan een warming-up te beginnen, wat wees op een mogelijk slotoffensief. Dat plan kon echter de prullenbak in toen Shakhtar-spits Alisson de score na een uur spelen opende. Op aangeven van Isaque vond de Braziliaan met een hard schot de verre hoek: 0-1. Parrott en Mijnans mochten prompt weer gaan zitten, even later kwamen met Rio Robbemond en Bendgúz Kovács nóg twee AZ-talenten binnen de lijnen.

AZ slaagde er daarna wél in om iets terug te doen. Twintig minuten voor tijd mochten de Alkmaarders net buiten het doelgebied aanleggen voor een vrije trap. Jensen zette zich achter de bal en schoot via de hand van doelman Dmytro Riznyk en de paal raak: 1-1. Tien minuten voor tijd had AZ zelfs een voorsprong te pakken. Kovács legde een voorzet van Oufkir breed op Matej Sín, die de bal met een prima volley overtuigend in de verre hoek schoot. De hoop op een spannende slotfase vervloog echter net zo snel als die gekomen was, want na een snelle uitbraak schoot invaller Lucas Meirelles door de benen van Jeroen Zoet de 2-2 binnen. De doelman voorkwam in blessuretijd nog wel een nieuwe nederlaag, door prima redding te brengen op een poging van diezelfde Meirelles.