Memphis over blessurezorgen: 'Nooit een race tegen de klok geweest'

snapt niks van de paniek in de media over zijn fitheid. De afgelopen weken leefden zorgen over zijn inzetbaarheid en fitheid gedurende het WK. In gesprek met ESPN reageert Memphis nu heel rustig op al die twijfels. Voor hem is er nooit stress geweest.

Depay heeft de afgelopen jaren de nodige spierblessures gehad. Om topfit te blijven, werkt hij al heel lang samen met een persoonlijke expert die overal ter wereld naartoe vliegt. Het gaat om Fermín Valera Garrido. "Hij werkt niet voor een club, maar reist de hele wereld over", legt Depay uit. "Hij komt ook af en toe naar Brazilië. Niet eens alleen als ik geblesseerd ben, maar gewoon voor onderhoud."

Als het aan de spits ligt, komt de Spanjaard snel naar het Nederlands elftal. "Die meneer werkt met veel grotere spelers dan ikzelf. Ik ben echt blij dat hij de motivatie heeft om zo ver te reizen en soms dezelfde dag nog terug te vliegen. Ik zou hem er hier bij Oranje heel graag bij willen hebben."

Contact met Koeman

Terwijl de buitenwereld dacht dat het toernooi in gevaar kwam, wist Memphis zelf allang dat het goed zou komen. Hij voelde dan ook geen druk om de bondscoach constant op de hoogte te houden. "Ik heb geen constant contact met hem. Af en toe zoekt hij contact", zegt de spits nuchter. "Natuurlijk weet ik dat Ronald het belangrijk vindt dat ik fit ben. Dat bespreken we af en toe, maar echt niet de hele tijd."

Klik met nieuwe debutant

In de selectie van Oranje loopt dit keer ook een opvallende, nieuwe debutant rond namelijk Crysencio Summerville. Hoewel Depay nog niet heel lang met hem op het veld heeft gestaan, is hij nu al enthousiast over de nieuwkomer. "Ik denk dat het iemand is die zichzelf durft te zijn. Een jongen met bravoure, die in het veld echt het verschil kan maken."

De klik tussen de ervaren spits en de jonge debutant is er in elk geval al. "Ik moet nog vaker met hem trainen om hem echt goed te leren kennen in het veld. Maar in de omgang die we tot nu toe hebben gehad, is er zeker een klik. Daar ben ik heel blij mee."