Lee-Roy Echteld reageert na de Conference League-uitschakeling van AZ geprikkeld op vragen over zijn opstelling. De interim-trainer besloot voor de return tegen Shakhtar Donetsk zijn belangrijkste spelers op de bank te houden met het oog op de bekerfinale van komende zondag, maar krijgt na het 2-2 gelijkspel alleen maar vragen over die afweging.

Topscorer Troy Parrott, aanvoerder Sven Mijnans en Oranje-international Kees Smit bleven in de return tegen Shakhtar de volle 90 minuten op de bank. Anderen, zoals Wouter Goes en Jordy Clasie, zaten zelfs helemaal niet bij de selectie "We willen zondag zo fris mogelijk beginnen, want we vinden NEC een hele goede ploeg. We willen goed voor de dag komen", lichtte de trainer voor de wedstrijd toe voor de camera's van Ziggo Sport. Wat overbleef was een overwegend jong en onervaren AZ-elftal, dat in eigen stadion verdienstelijk met 2-2 gelijkspeelde tegen Shakhtar. Dat was dus bij lange na niet voldoende om uitschakeling te voorkomen.

Op de persconferentie na de wedstrijd laat Echteld weten dat hij 'eigenlijk vorige week al' besloten heeft om zijn basiself in de Europese return te sparen. Dat was overigens niet alleen zíjn besluit: "Dit bespreek je ook met de andere trainers erbij. Uiteindelijk zijn we het erover eens dat we het op deze manier hebben aangevlogen", aldus de trainer. Als de betreffende journalist doorvraagt wordt hij onderbroken door Echteld, die met lichte stemverheffing zegt: "Maar jullie begrijpen het toch wel, dat we het op deze manier hebben aangevlogen? Of begrijpen jullie dat niet? Want anders leg ik het nog een keer uit."

"Het is heel simpel", vervolgt Echteld zijn relaas. "Als jij een Europese wedstrijd speelt en je moet drie dagen daarna de beker spelen tegen NEC, wat een fantastische ploeg is die goed en fit is... Dan wil je daar met frisse benen staan en optimaal voorbereid zijn. Dat er dan een Europese wedstrijd tussenkomt is heel vervelend, want je zou ze alle twee natuurlijk op die manier willen aanvliegen. Maar dat gaat niet, als je al bijna 50 wedstrijden achter elkaar hebt gespeeld."