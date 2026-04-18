Xavi Simons van de hemel naar de hel na fenomenaal doelpunt

Tottenham Hotspur heeft zaterdagavond tegen Brighton & Hove Albion een nieuwe dreun geïncasseerd in de Premier League. De geplaagde Londense formatie leek door een prachttreffer van af te stevenen op drie belangrijke punten, maar moest diep in blessuretijd toch nog de gelijkmaker slikken: 2-2.

Tottenham was na de 1-0 nederlaag van vorige week bij Sunderland afgezakt naar een achttiende plaats in de Premier League. Die plek zou aan het einde van het seizoen rechtstreekse degradatie naar de Championship betekenen.

The Spurs stonden tegen Brighton dan ook onder hoogspanning. Xavi Simons wees zijn ploeg in de 39ste minuut van de wedstrijd echter de goede weg, door de bal vanaf de linkerkant van het veld perfect op het hoofd van Pedro Porro te plaatsen: 1-0.

Het betekende een ongelooflijke luxe voor Tottenham, maar Brighton wist nog voor rust langszij te komen. Kaoru Mitoma volleerde bij de tweede paal prachtig raak na een voorzet van Pascal Groß: 1-1.

Het betekende voor Tottenham een tegenvaller kort voor rust. De ploeg van interim-trainer Roberto De Zerbi speelde een matige tweede helft, maar een kwartier voor tijd stond Simons op. De Oranje-international profiteerde van gestuntel achterin van landgenoot Jan Paul van Hecke en schoot vanaf een meter van zestien prachtig raak via de binnenkant van de paal.

Tottenham leek daarmee af te stevenen op drie belangrijke punten, maar in de vijfde minuut van de blessuretijd wist Brighton toch nog langszij te komen. Van Hecke zette in de zestien goed door en had vervolgens oog voor Georginio Rutter, die Tottenham vervolgens in rouw dompelde met een krachtige uithaal.

Door de late gelijkmaker blijft Tottenham op een achttiende plaats in de competitie steken. Concurrenten West Ham United en Nottingham Forest komen later dit weekeinde nog in actie en kunnen een gat van respectievelijk vier en vijf punten slaan met the Spurs.