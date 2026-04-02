'Tottenham Hotspur richt pijlen op Bart Verbruggen'

Tottenham Hotspur heeft zijn zinnen gezet op . De Nederlandse doelman van Brighton & Hove Albion staat volgens het Engelse talkSPORT bovenaan de verlanglijst in Noord-Londen, al zullen de Spurs met een flinke zak geld over de brug moeten komen.

Het nieuws dat de Spurs interesse tonen in Verbruggen is op het eerste gezicht verrassend, gezien de huidige ranglijst. Terwijl Tottenham diep in de degradatiezorgen zit, bezet Brighton & Hove Albion een stabiele tiende plaats. Het is dan ook de vraag of Verbruggen er goed aan doet om de rust aan de zuidkust in te ruilen voor de chaos in Noord-Londen.

Artikel gaat verder onder video

Toch is de Londense belangstelling wel degelijk te verklaren: Verbruggen kent de nieuwe hoofdtrainer, Roberto De Zerbi, goed vanuit hun gezamenlijke tijd bij Brighton. Bovendien is de Oranje-international dit seizoen een van de meest stabiele krachten bij The Seagulls. In de huidige jaargang (2025/2026) stond hij al 31 keer tussen de palen in de Premier League. Daarin hield hij zeven keer zijn doel schoon en stelde hij met 87 reddingen meerdere malen punten veilig voor zijn elftal.

Een peperdure investering

Hoewel Tottenham Hotspur serieus werk wil maken van de komst van Verbruggen, zal de clubleiding diep in de buidel moeten tasten. De onderhandelingspositie van Brighton is sterk; de doelman heeft er nog een doorlopend contract tot de zomer van 2028. Omdat er geen directe noodzaak is om te verkopen, kan de club de hoofdprijs vragen. De marktwaarde van Verbruggen is de afgelopen maanden bovendien flink gestegen: volgens data van FootballTransfers wordt deze momenteel geschat op liefst 42 miljoen euro. Mocht Tottenham daadwerkelijk doorpakken, dan lijkt een recordbedrag voor een Nederlandse keeper in de maak. Bij de Londenaren kan hij de opvolger worden van Guglielmo Vicario, over wie de laatste tijd steeds vaker getwijfeld wordt.