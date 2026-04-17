Bij Voetbalpraat van ESPN vindt men het onbegrijpelijk dat AZ-trainer Leeroy Echteld donderdagavond niet koos voor zijn sterkste elf in de return tegen Shakhtar Donetsk. Onder meer Jan Joost van Gangelen, Anco Jansen en Leo Driessen blikken terug op een opvallende sneer van Echteld richting Maarten Martens.

Echteld startte het seizoen als trainer van Jong AZ, maar werd doorgeschoven na het ontslag van hoofdtrainer Martens. Donderdagavond speelden de Alkmaarders de return van de kwartfinale tegen Shakhtar in de Conference League. In het heenduel verloor AZ met 3-0, waardoor Echteld – met het oog op de bekerfinale van zondag tegen NEC – koos voor een volledig B-team. Het duel eindigde uiteindelijk in 2-2 (5-2 over twee duels).

Journalisten snapten niet waarom Echteld koos voor zijn tweede garnituur, waarna de oefenmeester stevig van zich afbeet in de persconferentie na afloop.

“Het is heel simpel. Als je een Europese wedstrijd speelt en je moet drie dagen daarna de beker spelen tegen NEC, een fantastische ploeg die goed en fit is... Dan wil je daar met frisse benen staan en optimaal voorbereid zijn. Dat er dan een Europese wedstrijd tussenzit is heel vervelend, want je zou ze allebei natuurlijk op die manier willen aanvliegen. Maar dat gaat niet als je al bijna 50 wedstrijden achter elkaar hebt gespeeld”, raasde Echteld.

Echteld sneert naar Maarten Martens

Bij ESPN wordt teruggeblikt op de kansloze nederlaag van AZ tegen NEC van afgelopen januari. “Volgens mij heeft NEC op fysiek gebied heel veel indruk gemaakt op AZ. In de thuiswedstrijd was Echteld er nog niet heel lang, en toen gaf hij na het duel aan dat hij heel erg geschrokken was van de fysieke staat van AZ en dat NEC op alle fysieke waarden zwaar bovenliggend was. Misschien dat dat ook nog meeweegt”, speculeert Anco Jansen. In die wedstrijd eerder dit jaar verloor AZ kansloos van NEC: 1-3.

Jan Joost van Gangelen: “Dus je zegt eigenlijk dat hij dit niet doet omdat zijn erfenis het niet toelaat?” Leo Driessen mengt zich: “Ik vind het een rare opmerking om als trainer midden in het seizoen te maken. Je komt er tussentijds bij en je weet toch wat de stand van zaken is met die spelers?”, verbaast de voetbalcommentator zich.

“Dat was een sneer naar de oud-trainer (Martens, red.)”, zegt Van Gangelen daarover. “Indirect wel, ja”, beaamt Jansen. “Dat is toch raar, want hij was er al die tijd zelf bij. Hij kwam niet van buitenaf binnen in een heel vreemde keuken. Dan kun je er nog wat van vinden, maar dan vind ik het ook niet netjes”, reageert Driessen.