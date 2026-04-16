Teruglezen: zo werd een jeugdig AZ uitgeschakeld in de Conference League

16 april 2026, 20:41
AZSHA
Foto: © Imago / Realtimes
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

AZ staat vanavond voor een loodzware klus in de kwartfinale van de Conference League. In het eigen AFAS Stadion moet de ploeg van trainer Lee-Roy Echteld in de returnwedstrijd tegen Shakhtar Donetsk een 3-0 nederlaag uit de heenwedstrijd zien weg te poetsen om door te dringen tot de laatste vier. Weet AZ zich uit geslagen positie terug te knokken, of strandt vanavond ook de laatst overgebleven Eredivisieclub in Europa? Om 21.00 uur gaat de bal rollen, in dit blog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen rond AZ - Shakhtar Donetsk.

LIVE Conference League: AZ - Shakhtar Donetesk

20:43

Einde liveblog

Bij AZ kan nu de focus volledig op de bekerfinale van zondag. Echteld heeft zijn belangrijkste krachten in ieder geval kunnen sparen vanavond en de spelers die in hun plaats hun kans kregen slepen er een verdienstelijk gelijkspel uit, voor wat het waard is.

Daarmee komt ook dit liveblog aan zijn einde. Bedankt voor het meelezen en een mooie avond verder gewenst!

20:41

Afgelopen: AZ uitgschakeld

Daar klinkt het laatste fluitsignaal. AZ speelt in eigen huis met 2-2 gelijk tegen Shakhtar, dat op basis van de 3-0 zege in de heenwedstrijd doorgaat naar de halve finale. Daarmee is ook de laatst overgebleven Nederlandse club in Europa uitgeschakeld.

20:39

90+3' - Wissel AZ (2-2)

Mathijs Menu mag nog snel zijn debuut maken voor AZ, hij komt in de ploeg voor Patati.

20:37

90+1' - Redding Zoet (2-2)

Meirelles is dicht bij zijn tweede van de avond, maar Zoet brengt stijlvol redding op zijn schot dat richting bovenhoek zeilde.

20:37

90' - Blessuretijd loopt (2-2)

De vier minuten blessuretijd zijn inmiddels ingegaan.

20:34

🔄Wissel Shakhtar (2-2)

Ocheretko mag gaan zitten, Bondarenko is zijn vervanger voor de laatste paar minuten.

20:32

🟨86' - Geel Matvienko (2-2)

Nog maar een gele kaart, deze keer is Matvienko de gelukkige.

20:30

⚽84' - Doelpunt Shakhtar (2-2)

Nou, de hoop op een spannende slotfase lijkt te vervliegen. Jensen verliest de bal, al claimt AZ dat daar een overtreding aan vooraf ging. Meirelles wordt vervolgens vrij voor Zoet gezet, de invaller schiet 'm door de benen van de AZ-keeper tegen het net: het is 2-2. 

20:26

⚽80' - Sín zet AZ op voorsprong! (2-1)

AZ komt op voorsprong! Oufkir zet voor, Kovács legt 'm opzij en dan schiet Sín met een prima volley raak in de verre hoek: 2-1!

20:24

🟨77' - Geel Eguinaldo (1-1)

Protesteren komt invaller Eguinaldo eveneens op geel te staan. De negende alweer van deze wedstrijd.

20:22

75' - Spel ligt maar weer eens stil (1-1)

Twee Shakhtar-spelers zitten op de grond, dat kost zo weer een minuutje. 

20:19

⚽73' - Jensen scoort voor AZ! (1-1)

Het is weer gelijk! Jensen schiet de vrije trap via de hand van Riznyk en de binnenkant van de paal binnen, AZ maakt er 1-1 van. Dat is nog lang niet genoeg natuurlijk, maar het publiek in Alkmaar leeft wel op.

20:18

73' - Vrije trap op een mooie plek (0-1)

AZ mag net buiten de zestien aanleggen voor een vrije trap, Shakhtar trekt een muur inclusief muurliigger op.

20:17

🟨71' - Geel Tobias én Echteld (0-1)

Shakhtar-speler Tobias krijgt nu ook geel, voor een gevaarlijke tackle. Echteld windt zich daar weer over op bij de zijlijn, wat ook de AZ-coach op een gele prent komt te staan.

20:17

🔄70' - Dubbele wissel Shakhtar (0-1)

Turan haalt Elias en Newerton naar de kant, in hun plaatsen komen Luca Meirelles en Lucas Ferreira in het elftal.

AZ - Shakhtar D

AZ
2 - 2
Sjachtar Donetsk
Vandaag gespeeld om 18:45
Competitie: UEFA Europa Conference League
Seizoen: 2025/2026

Lee-Roy Echteld

Lee-Roy Echteld
AZ
Team: AZ
Functie: Coach
Leeftijd: 57 jaar (30 jun. 1968)

Stand UEFA Europa Conference League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Strasbourg
6
6
16
2
Raków
6
7
14
3
AEK Athens
6
7
13
4
Sparta
6
7
13
5
Rayo
6
6
13
6
Shakhtar D
6
5
13
7
Mainz 05
6
4
13
8
AEK Larnaca
6
6
12
9
Lausanne
6
3
11
10
Crystal Palace
6
5
10
11
Lech
6
4
10
12
Samsun
6
4
10
13
Celje
6
1
10
14
AZ
6
0
10
15
Fiorentina
6
3
9
16
Rijeka
6
3
9
17
Jagiellonia
6
1
9
18
Omonia
6
1
8
19
Noah
6
-1
8
20
Drita
6
-4
8
21
KuPS
6
1
7
22
Shkendija
6
-1
7
23
Zrinjski
6
-2
7
24
Olomouc
6
-2
7
25
CS U Craiova
6
-2
7
26
Red Imps
6
-8
7
27
Dynamo Kyiv
6
0
6
28
Legia
6
0
6
29
Slovan
6
-4
6
30
Breidablik
6
-5
5
31
Shamrock
6
-6
4
32
Häcken
6
-3
3
33
Hamrun
6
-7
3
34
Shelbourne
6
-7
2
35
Aberdeen
6
-11
2
36
Rapid
6
-11
1

