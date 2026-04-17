Ronald Koeman eerlijk: 'Kees Smit heeft één probleem'

17 april 2026, 08:31
Kees Smit bij Nederlands elftal
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Ronald Koeman heeft zich andermaal lovend uitgelaten over Kees Smit. Tegenover het Spaanse Cayo TV vertelt de Oranje-bondscoach dat hij in Smit een ‘mix tussen Frenkie de Jong en Pedri’ ziet. Wél voorziet Koeman één probleem voor de talentvolle middenvelder.

Dat Koeman gecharmeerd is van Smit, is al langer bekend. Eind 2025 liet de trainer zich al lovend uit over de smaakmaker van AZ, die hij vergeleek met Pedri.Ik zal er niet teveel over zeggen, dan maak je misschien mensen in de war. Maar ik heb ooit Pedri meegemaakt, en ik zie dingen bij hem (Smit, red.)... Wat hij laat zien op jonge leeftijd is knap, dus hij is wel een van de spelers die op ons lijstje staat”, zei Koeman op een Oranje-persconferentie van november.

 In de Spaanse media herhaalde de bondscoach dat kunstje, toen hij werd gevraagd naar de geruchten rondom FC Barcelona en Smit. ‘Hij is een speler voor Barça”, steekt hij van wal.

‘Hij kan een mix van Frenkie (de Jong) en Pedri worden. Als je een mix van die twee bent, ben je echt heel goed’, vervolgt Koeman, die Smit onlangs liet debuteren in de nationale ploeg.

Toch voorziet de bondscoach van het Nederlands een mogelijk probleem voor de twintigjarige controleur. “Het probleem is dat niemand het geld kan betalen om hem in Nederland te laten blijven spelen, dus hij zal naar een grote club buiten Nederland gaan. Hopelijk blijft hij daar spelen”, aldus Koeman.

Kees Smit

Kees Smit
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 20 jaar (20 jan. 2006)
Positie: AM, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
24
3
2024/2025
AZ
20
0
2024/2025
Jong AZ
13
8
2023/2024
AZ
1
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51
6
AZ
30
7
48
7
Utrecht
30
13
44
8
Heerenveen
30
3
44

