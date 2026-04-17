Ronald Koeman heeft zich andermaal lovend uitgelaten over . Tegenover het Spaanse Cayo TV vertelt de Oranje-bondscoach dat hij in Smit een ‘mix tussen en Pedri’ ziet. Wél voorziet Koeman één probleem voor de talentvolle middenvelder.

Dat Koeman gecharmeerd is van Smit, is al langer bekend. Eind 2025 liet de trainer zich al lovend uit over de smaakmaker van AZ, die hij vergeleek met Pedri. “Ik zal er niet teveel over zeggen, dan maak je misschien mensen in de war. Maar ik heb ooit Pedri meegemaakt, en ik zie dingen bij hem (Smit, red.)... Wat hij laat zien op jonge leeftijd is knap, dus hij is wel een van de spelers die op ons lijstje staat”, zei Koeman op een Oranje-persconferentie van november.

Artikel gaat verder onder video

In de Spaanse media herhaalde de bondscoach dat kunstje, toen hij werd gevraagd naar de geruchten rondom FC Barcelona en Smit. ‘Hij is een speler voor Barça”, steekt hij van wal.

Ronald Koeman: 'Kees Smit heeft één probleem'

‘Hij kan een mix van Frenkie (de Jong) en Pedri worden. Als je een mix van die twee bent, ben je echt heel goed’, vervolgt Koeman, die Smit onlangs liet debuteren in de nationale ploeg.

Toch voorziet de bondscoach van het Nederlands een mogelijk probleem voor de twintigjarige controleur. “Het probleem is dat niemand het geld kan betalen om hem in Nederland te laten blijven spelen, dus hij zal naar een grote club buiten Nederland gaan. Hopelijk blijft hij daar spelen”, aldus Koeman.