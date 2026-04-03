Farioli genoemd bij Chelsea én Manchester United

3 april 2026, 13:25
FC Porto-trainer Francesco Farioli
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal.

Daily Mail heeft een selectie van negen veelbelovende trainers voor het aankomende Premier League-seizoen op een rijtje gezet. Francesco Farioli is één van de namen die op het lijstje prijkt. Het Engelse medium denkt dat de voormalig trainer van Ajax uitstekend bij Manchester United of Chelsea zou passen.

Op de redactie van Daily Mail draait de trainerscarrousel al op volle toeren. Het Britse tabloid maakte een shortlist met trainers die mogelijk interessant kunnen zijn voor de Premier League. Namen als Xabi Alonso, Cesc Fabregas, Robbie Keane en Kjetil Knutsen komen voorbij, maar ook Farioli wordt genoemd.

De Italiaan, momenteel in dienst bij FC Porto, staat op nummer drie van de shortlist. “Vorig seizoen had het Ajax van de jonge Farioli nog vijf wedstrijden te spelen in de Eredivisie, met een voorsprong van negen punten. Een maand later mocht PSV de schaal in de lucht tillen”, opent Daily Mail.

'De grootste blamage in de carrière van Farioli'

“Het is de grootste blamage in de carrière van de Italiaan, maar het is tot nu toe de enige smet op zijn cv. Je zou na die teleurstelling verwachten dat de 36-jarige Farioli allang de deur uit zou zijn gejaagd. Niets is minder waar”, stelt het medium, dat terugkijkt op het ontroerende afscheid van de Italiaan in de Johan Cruijff Arena.

Farioli vertrok aan het einde van het seizoen naar FC Porto, waar hij opnieuw afstevent op de landstitel. De Portugese grootmacht is ook nog in de race voor de Europa League. Volgende week staat het tweeluik met Nottingham Forest op het programma.

'Wat maakt Farioli zo bijzonder?'

“Wat maakt hem zo bijzonder? Afgezien van de 49 punten uit 51 in de eerste helft van het seizoen, is zijn Porto-team een lust voor het oog geweest en is hij een ware kenner van het spel, getuige het academische artikel getiteld "Filosofie van het spel: De esthetiek van het voetbal"”, schrijft Daily Mail.

Hier in Porto geloof ik echt dat er meer en diepere verbondenheid is", zei hij in januari toen hij in verband werd gebracht met topfuncties – en hij heeft zijn contract ook verlengd tot de zomer van 2028. Maar als de grote namen zich melden...”, speculeert het vrolijk verder. Chelsea en Manchester United worden genoemd als mogelijke eindbestemmingen.

➡️ Meer over Francesco Farioli

Lees ook:
thump top 5

Race voor CL-voetbal: resterende programma's van Feyenoord, NEC, Twente en Ajax

  • Gisteren, 16:25
  • Gisteren, 16:25
  • 7
Youri Baas Ajax FC Twente

Twente wint in Amsterdam, Ajax ziet CL-ticket uit het zicht verdwijnen

  • za 4 april, 22:55
  • 4 apr. 22:55
  • 9
Alex Kroes haalt uit: 'Farioli door mij vertrokken bij Ajax? F*ck you!'

Alex Kroes haalt uit: 'Farioli door mij vertrokken bij Ajax? F*ck you!'

  • vr 3 april, 19:46
  • 3 apr. 19:46
  • 7
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Tsja, als je goed presteert bij Ajax dan ga je snel naar het buitenland. Klinkt logisch!!

Francesco Farioli

Francesco Farioli
FC Porto
Team: Porto
Functie: Coach
Leeftijd: 36 jaar (10 apr. 1989)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

