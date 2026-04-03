Daily Mail heeft een selectie van negen veelbelovende trainers voor het aankomende Premier League-seizoen op een rijtje gezet. Francesco Farioli is één van de namen die op het lijstje prijkt. Het Engelse medium denkt dat de voormalig trainer van Ajax uitstekend bij Manchester United of Chelsea zou passen.

Op de redactie van Daily Mail draait de trainerscarrousel al op volle toeren. Het Britse tabloid maakte een shortlist met trainers die mogelijk interessant kunnen zijn voor de Premier League. Namen als Xabi Alonso, Cesc Fabregas, Robbie Keane en Kjetil Knutsen komen voorbij, maar ook Farioli wordt genoemd.

De Italiaan, momenteel in dienst bij FC Porto, staat op nummer drie van de shortlist. “Vorig seizoen had het Ajax van de jonge Farioli nog vijf wedstrijden te spelen in de Eredivisie, met een voorsprong van negen punten. Een maand later mocht PSV de schaal in de lucht tillen”, opent Daily Mail.

'De grootste blamage in de carrière van Farioli'

“Het is de grootste blamage in de carrière van de Italiaan, maar het is tot nu toe de enige smet op zijn cv. Je zou na die teleurstelling verwachten dat de 36-jarige Farioli allang de deur uit zou zijn gejaagd. Niets is minder waar”, stelt het medium, dat terugkijkt op het ontroerende afscheid van de Italiaan in de Johan Cruijff Arena.

Farioli vertrok aan het einde van het seizoen naar FC Porto, waar hij opnieuw afstevent op de landstitel. De Portugese grootmacht is ook nog in de race voor de Europa League. Volgende week staat het tweeluik met Nottingham Forest op het programma.

'Wat maakt Farioli zo bijzonder?'

“Wat maakt hem zo bijzonder? Afgezien van de 49 punten uit 51 in de eerste helft van het seizoen, is zijn Porto-team een lust voor het oog geweest en is hij een ware kenner van het spel, getuige het academische artikel getiteld "Filosofie van het spel: De esthetiek van het voetbal"”, schrijft Daily Mail.

“Hier in Porto geloof ik echt dat er meer en diepere verbondenheid is", zei hij in januari toen hij in verband werd gebracht met topfuncties – en hij heeft zijn contract ook verlengd tot de zomer van 2028. Maar als de grote namen zich melden...”, speculeert het vrolijk verder. Chelsea en Manchester United worden genoemd als mogelijke eindbestemmingen.