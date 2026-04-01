Farioli maakte van Targhalline een ‘zes’

1 april 2026, 12:24
Oussama Targhalline van Feyenoord en Francesco Farioli van FC Porto
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Francesco Farioli heeft ervoor gezorgd dat Oussama Targhalline nu een controlerende middenvelder is, zo vertelt laatstgenoemde in het Feyenoord Magazine. De twee werkten enkele maanden samen bij het Turkse Alanyaspor. Daarvoor had Targhalline alleen als ‘acht’ gespeeld.

Feyenoord betaalde halverwege vorig seizoen een bedrag van bijna vijf ton om Targhalline over te nemen van Le Havre. De Marokkaan stond daarvoor onder contract bij Olympique Marseille, dat hem in 2022 enkele maanden verhuurde aan Alanyaspor. “Achteraf bekeken geen ideale keuze want het was geen aangename club, maar mentaal ben ik daar wel stukken sterker geworden”, blikt de middenvelder terug op zijn periode in Turkije.

Ook heeft hij veel gehad aan de korte samenwerking met Farioli, afgelopen seizoen nog trainer bij Ajax. “Op een gegeven moment zag ik me de dag voor de volgende wedstrijd op het bord staan als enige controlerende middenvelder”, blikt Targhalline terug. “Tot dan speelde ik eigenlijk een linie hoger, als acht.” De Feyenoorder wist in eerste instantie niet of hij wel geschikt was als controleur. “Maar ik deed het goed in die wedstrijd en was meteen verliefd op mijn nieuwe positie.”

Targhalline heeft zich dit seizoen ontwikkeld tot belangrijke schakel op het middenveld van Feyenoord, waar hij geniet van zijn rol als controleur. “Me volledig wegcijferen voor de ploeg en de foutjes van mijn ploeggenoten rechtzetten, daar houd ik van. Ik weet dat statistieken belangrijk zijn, maar voor mij is dat niet de essentie van het spelletje.” De elfvoudig international zou ook niet zo goed weten hoe hij een doelpunt moet vieren. “Ik denk dat ik me er zelfs wat ongemakkelijk bij zou voelen en maar gewoon weer het veld zou oversteken. Eigenlijk geef ik liever een assist.”

Francesco Farioli

Francesco Farioli
FC Porto
Team: Porto
Functie: Coach
Leeftijd: 36 jaar (10 apr. 1989)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

