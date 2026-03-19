is sinds afgelopen januari speler van Lazio en de middenvelder is inmiddels uitgegroeid tot een vaste basisspeler in de Serie A. Hoewel de overstap naar Italië hem sportief windeieren legt, was er één iemand die afgelopen winter niet direct stond te juichen om de transfer: Francesco Farioli. De voormalig trainer van Ajax, die momenteel aan het roer staat bij FC Porto, had de middenvelder afgelopen zomer namelijk dolgraag zelf naar Portugal gehaald.

Het had er lange tijd alle schijn van dat Taylor de overstap naar Porto zou maken om herenigd te worden met Farioli. De middenvelder zag een vertrek naar de Portugese topclub vorig jaar dan ook volledig zitten. "Ik kan wel eerlijk zijn: ik wilde daar toen graag naartoe. Ik was gewoon toe aan een nieuwe uitdaging en wilde heel graag nog een keer onder Farioli spelen", legt Taylor uit tegenover Voetbal International. Hoewel er een openingsbod op tafel lag, besloot Ajax niet mee te werken aan een vertrek van de zelfopgeleide speler.

Ajax blokkeerde zomerse overstap naar Porto

Artikel gaat verder onder video

Volgens Taylor lag er een duidelijke afspraak met de clubleiding in Amsterdam, maar bleek de transfersom het struikelblok. "Met Ajax was er ook een afspraak dat ze mee zouden werken aan een transfer, maar ze vonden het te weinig, wat Porto bood. En dus ging het uiteindelijk niet door, terwijl ik daar wel gewoon echt vanuit was gegaan. Ik heb me er heel lang buiten gehouden, maar de laatste dagen waren heel lastig", aldus de middenvelder.

Waar Porto in de zomer van vorig jaar nog over de middelen beschikte om Taylor aan te trekken, was dat in de daaropvolgende winterstop een ander verhaal. "In de winter viel het wel mee, omdat Porto toen volgens mij niet echt de middelen had. In de zomer was dat wel het geval, maar is het er niet van gekomen", blikt Taylor terug.

Farioli stuurde opvallend bericht na transfer naar Lazio

Uiteindelijk vertrok Taylor twee maanden geleden voor een bedrag van 16,85 miljoen euro naar Lazio. Farioli liet na het afronden van die transfer van zich horen. "Toen ik mijn transfer naar Lazio had afgerond, stuurde Farioli me nog een berichtje: dat hij me niet meer zo aardig vond, haha! Hij zei dat hij het jammer vond, maar feliciteerde me ook, dat was wel mooi", vertelt Taylor.

"Ik heb echt heel fijn met hem samengewerkt, het is gewoon een toptrainer. Niet voor niets was bijna iedereen in tranen, toen hij afscheid nam bij Ajax", zo besluit hij.