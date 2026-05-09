Voetbalfans walgen van opvallende bekentenis Michiel Kramer: ‘Vreselijk’

9 mei 2026, 10:47
Opvallende uitspraak van Michiel Kramer
Foto: © Imago/Realtimes
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Een uitspraak van Michiel Kramer bij FC Rijnmond is vrijdag in het verkeerde keelgat geschoten bij menig voetballiefhebber. De afscheidnemende spits van RKC Waalwijk erkent goudeerlijk dat hij tegenstanders ‘met heel veel liefde’ een rode kaart aansmeert, wat voor woedende reacties zorgt.

In de eerste wedstrijd van de play-offkwartfinale tussen RKC en Willem II (0-1) probeerde Kramer zijn tegenstander Samuel Bamba een tweede gele kaart aan te smeren tijdens een opstootje. Scheidsrechter Marc Nagtegaal ging daar niet in mee. Bij FC Rijnmond, waar Kramer als analist aanwezig was, werd uitgebreid teruggeblikt op het moment.

“Het hoort erbij. Of het niet onsportief is? Een beetje, maar dat vind ik niet erg. Ik heb het meerdere keren gedaan. Het hoort erbij, vind ik”, sprak Kramer goudeerlijk tijdens het voetbalprogramma. De boomlange spits deed er vervolgens nog een schepje bovenop: “Als ik een speler een rode kaart kan aannaaien, doe ik dat met heel veel liefde.”

Kramer legt uit dat het sportieve aspect daarin voor hem doorslaggevend is. “Als wij als team erop vooruitgaan, waarom zou ik dat dan niet doen? Als wij de kans vergroten om te winnen, waarom niet?” Wessel Penning keek verbaasd op van de uitspraken. “Ik vraag me af of je het meent. Voetbal is een geweldig spel, waarom zou je ermee bezig zijn om een tegenstander een rode kaart aan te naaien?”, zegt de journalist.

De spits maakte nogmaals duidelijk: “Omdat het voordelig is voor ons als team. Een beetje klootzak, alsjeblieft. Als ik daarmee de kans vergroot om te winnen”, zegt Kramer, die aangeeft dat het hem niets interesseert dat zijn imago hiermee schade heeft opgelopen.

Rijnmond deelde de uitspraken op X, waarna er veel negatieve reacties binnenkwamen. “Vreselijk mannetje”, haalt de één uit. Een ander zegt: “Een echte klootzak.” Een minderheid kan de uitspraken van Kramer juist wel waarderen: “Alle spelers denken dit, hij zegt het gewoon. Prima.”

Michiel Kramer

Michiel Kramer
RKC Waalwijk
Team: RKC
Leeftijd: 37 jaar (3 dec. 1988)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
RKC
15
1
2024/2025
RKC
22
3
2023/2024
RKC
29
8
2022/2023
RKC
27
12

Meer info

