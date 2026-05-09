Kenneth Taylor: 'Het liefst had ik toen gezegd wat ik er écht van dacht'

9 mei 2026, 09:08
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Kenneth Taylor heeft zich tegenover De Telegraaf uitgesproken over de Ajax-fans die hem in seizoen 2023/24 regelmatig uitfloten. De middenvelder had het destijds ontzettend moeilijk met het gedrag van de Amsterdamse supporters en ging daardoor ‘alleen maar slechter spelen’.

Taylor maakte afgelopen winter de overstap naar Lazio, waardoor hij Ajax na bijna zestien jaar achter zich liet. De 23-jarige middenvelder kijkt met goede gevoelens terug op zijn tijd in de Johan Cruijff ArenA, maar kende ook een lastige periode. “Met kritiek omgaan vind ik over het algemeen niet moeilijk. Maar uitgefloten worden door de Ajax-supporters vond ik best wel een dingetje, omdat ik zelf ook Ajax-fan ben”, vertelt hij aan De Telegraaf.

In seizoen 2023/24 werd Taylor herhaaldelijk uitgefloten door de eigen supporters. “Het voelde als een klap van binnenuit en hielp me als speler ook totaal niet. Ik ging er alleen maar slechter door spelen. Het liefst had ik toen gezegd wat ik er echt van dacht, maar dat was niet slim geweest. Het enige dat ik kon doen, was met mijn voeten spreken”, vervolgt de Lazio-middenvelder.

Het keerpunt kwam in de wedstrijd tegen Bodø/Glimt. In Noorwegen begon Taylor op de bank, waarna hij het duel als invaller wist te beslissen: 1-2. “Misschien is dit duel wel alleszeggend over mijn mentale veerkracht. Het was zeker een keerpunt in mijn carrière. Daarna is het weer beter gegaan tussen de fans die me uitfloten en mij”, aldus de Alkmaarder.

Kenneth Taylor

Kenneth Taylor
Lazio
Team: Lazio
Leeftijd: 23 jaar (16 mei 2002)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Lazio
16
3
2025/2026
Lazio
0
0
2024/2025
Ajax
33
9
2023/2024
Ajax
34
5

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
32
24
61
3
NEC
32
24
56
4
Ajax
32
22
55
5
Twente
32
19
55
6
AZ
32
7
50

