Ziggo pakt uit met grote ESPN-uitbreiding

Ziggo voert per 1 juli een ingrijpende verandering door in het televisieaanbod door alle vier de kanalen van ESPN standaard op te nemen in de digitale basispakketten. Hiermee haalt de provider de live-registraties van vrijwel alle Eredivisie-wedstrijden achter de decoder vandaan voor ongeveer vijf miljoen huishoudens.

Klanten hoeven daardoor komend seizoen geen aanvullend sportabonnement meer af te sluiten om het Nederlandse voetbal op de voet te volgen, al staat daar wel een maandelijkse prijsverhoging van 2,50 euro tegenover.

Tot op heden was bij de meeste pakketten van Ziggo uitsluitend de hoofdzender ESPN 1 inbegrepen. Voor toegang tot de overige drie kanalen moesten voetballiefhebbers een extra abonnement afsluiten. Vanaf komende zomer zijn ook ESPN 2, 3 en 4 standaard te bekijken op de vertrouwde kanaalnummers 421 tot en met 424. Naast de VriendenLoterij Eredivisie krijgt de kijker daarmee ook directe toegang tot live-uitzendingen van de Keuken Kampioen Divisie, de Vrouwen Eredivisie, de TOTO KNVB Beker en wedstrijden van Jong Oranje.

Consequenties voor abonnees

De uitbreiding van het zenderaanbod heeft verschillende financiële consequenties voor de abonnees. De verhoging van 2,50 euro geldt direct voor nieuwe klanten en voor bestaande abonnees van wie de contractperiode is verstreken. Klanten die momenteel nog binnen een vaste contracttermijn van twaalf of vierentwintig maanden vallen, ontvangen de extra sportzenders gedurende de resterende looptijd volledig gratis. Voor de groep die nu al maandelijks betaalt voor het zogeheten 'ESPN Compleet'-pakket, verandert de situatie eveneens. Zij worden automatisch overgezet naar een nieuw 'ESPN Premium'-aanbod. Deze abonnees krijgen een maandelijkse korting van acht euro en behouden de mogelijkheid om de kanalen in Ultra-HD te bekijken via de Mediabox Next en de ESPN Watch-app.

Unieke positie op de markt

Met deze keuze neemt Ziggo een unieke positie in ten opzichte van de concurrentie op de televisiemarkt. Bij andere grote providers zoals KPN en Odido is momenteel uitsluitend het eerste kanaal van ESPN opgenomen in het basispakket. Om daar toegang te krijgen tot het volledige aanbod, betalen klanten maandelijks een bedrag dat varieert tussen de 12,50 euro en 14,99 euro extra, tenzij zij gebruikmaken van specifieke voordeelbundels.