ESPN onthult wat Bryan Linssen op het veld zegt: 'Moet je goed luisteren...'

26 april 2026, 20:45
Bryan Linssen bij NEC
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Kees Kwakman heeft genoten van Bryan Linssen in de wedstrijd tussen FC Twente en NEC (1-1). De spits, verantwoordelijk voor de gelijkmaker van NEC in De Grolsch Veste, toone volgens Kwakman veel voetbalintelligentie.

“Linssen was geweldig”, stelt Kwakman zondagavond bij het programma Dit was het Weekend. “Hij is zó goed. Het is ook zó vervelend om tegen hem te spelen.” Kwakman toont beelden waarop Linssen bijvoorbeeld ‘geniepige’ passes gaf, een panna uitdeelde en zijn lichaam in zijn voordeel gebruikte. “Hij weet precies wat hij wel en niet kan.”

“Er zit zoveel gogme in deze speler”, vervolgt Kwakman. “Hij had nog een ander leuk moment, waaraan je kunt zien hoe slim hij is.” Te zien is dat Linssen in de 83ste minuut roept ‘in één keer!’, waarmee hij Tjaronn Chery aanspoort om een bal direct uit de lucht door te spelen richting hem, nog voordat Chery de bal had ontvangen. Uiteindelijk slaagde het plan niet, want Chery kon niet bij de bal.

“Moet je goed luisteren… Zie je? Dit is zó goed. Tijdens het vrijlopen is hij al bezig om Chery te coachen: je moet hem in één keer spelen, want dan kan ik hem afmaken. Dat is echt goed gezien. Gogme is dat. Chery doet het niet. Ik denk dat hij er net niet bij komt. Dat soort dingen… dat is volgens mij ook niet aan te leren. Dat moet gewoon in je zitten."

Hoewel Chery dus niet kon uitvoeren wat Linssen voor ogen had, speelde hij volgens Kenneth Perez wel een goede wedstrijd. “Hij speelde heel goed. Ik ben sowieso fan van hem. Er zijn maar weinig ‘tienen’ die zó balvaardig zijn, die dit soort dingen beheersen en ook nog eens met hun verkeerde been kunnen schieten.”

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Twente - NEC

FC Twente
1 - 1
N.E.C.
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Bryan Linssen

Bryan Linssen
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 35 jaar (8 okt. 1990)
Positie: A (L, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
29
11
2025/2026
NEC
0
0
2024/2025
NEC
16
4
2024
Urawa
17
2

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
31
49
77
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
31
22
54
5
Twente
31
19
54

