ESPN onthult wat Bryan Linssen op het veld zegt: 'Moet je goed luisteren...'

Kees Kwakman heeft genoten van in de wedstrijd tussen FC Twente en NEC (1-1). De spits, verantwoordelijk voor de gelijkmaker van NEC in De Grolsch Veste, toone volgens Kwakman veel voetbalintelligentie.

“Linssen was geweldig”, stelt Kwakman zondagavond bij het programma Dit was het Weekend. “Hij is zó goed. Het is ook zó vervelend om tegen hem te spelen.” Kwakman toont beelden waarop Linssen bijvoorbeeld ‘geniepige’ passes gaf, een panna uitdeelde en zijn lichaam in zijn voordeel gebruikte. “Hij weet precies wat hij wel en niet kan.”

Artikel gaat verder onder video

“Er zit zoveel gogme in deze speler”, vervolgt Kwakman. “Hij had nog een ander leuk moment, waaraan je kunt zien hoe slim hij is.” Te zien is dat Linssen in de 83ste minuut roept ‘in één keer!’, waarmee hij Tjaronn Chery aanspoort om een bal direct uit de lucht door te spelen richting hem, nog voordat Chery de bal had ontvangen. Uiteindelijk slaagde het plan niet, want Chery kon niet bij de bal.

“Moet je goed luisteren… Zie je? Dit is zó goed. Tijdens het vrijlopen is hij al bezig om Chery te coachen: je moet hem in één keer spelen, want dan kan ik hem afmaken. Dat is echt goed gezien. Gogme is dat. Chery doet het niet. Ik denk dat hij er net niet bij komt. Dat soort dingen… dat is volgens mij ook niet aan te leren. Dat moet gewoon in je zitten."

Hoewel Chery dus niet kon uitvoeren wat Linssen voor ogen had, speelde hij volgens Kenneth Perez wel een goede wedstrijd. “Hij speelde heel goed. Ik ben sowieso fan van hem. Er zijn maar weinig ‘tienen’ die zó balvaardig zijn, die dit soort dingen beheersen en ook nog eens met hun verkeerde been kunnen schieten.”