Kijkers reageren woest op gesprek van Danny Makkelie met Bryan Linssen: 'Wat naar!'

24 april 2026, 05:55
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

De beelden die zijn gepubliceerd van Danny Makkelie tijdens de finale van de Eurojackpot KNVB Beker tussen AZ en NEC (5-1) hebben veel reacties opgeroepen. Kijkers reageren massaal verbaasd op een onderonsje tussen de scheidsrechter en NEC-aanvaller Bryan Linssen.

Makkelie en zijn assistent-scheidsrechters werden rondom de bekerfinale van afgelopen zondag tussen AZ en NEC uitvoerig gevolgd door een camera van ESPN. Aan het begin van de tweede helft heeft de arbiter in de middencirkel een onderonsje met Linssen.

“Finales zijn nooit echt leuk, hè”, zegt Linssen tegen Makkelie. “Is het meer spannend dan leuk?”, vraagt de scheidsrechter.

“Ja, je zit vol spanning”, reageert de spits van NEC. Makkelie begrijpt Linssen wel: “Dat gaat op je spieren zitten. Maar goed, de finale halen is natuurlijk al heel mooi. Maar ja, je wil hem ook winnen.”

“Ja, anders voel je je echt zo’n loser. Zo voel je het”, antwoordt Linssen. Makkelie: “Ja, loser niet, maar…”

Kijkers van ESPN zijn verbaasd dat de betaalzender de beelden van het onderonsje op X publiceert. “Een beetje raar dat zo’n privé-gesprekje openbaar wordt gemaakt. Linssen heeft natuurlijk nooit bedacht dat dit online zou komen. Op deze manier kunnen voetballers nooit meer een spontaan gesprekje met een scheidsrechter voeren”, schrijft journalist Jeroen Kapteijns bij de video.

Een volger van Kapteijns reageert: “Spelers weten dat dit gebeurt en ik begreep van een eerder moment dat ze het nog checken bij de club voor publicatie.” Kapteijns betwist dat laatste echter: “Even nagevraagd. Dat is dus niet het geval. Hij is er niet in gekend.”

Meer mensen delen de mening van Kapteijns. “Dit is toch duidelijk een onderonsje? Dit riekt naar het afluisteren van een privé gesprek. Kwalijk. Waar zetten jullie dit online? Heeft Linssen hier toestemming voor gegeven?”, schrijft iemand anders bijvoorbeeld.

