Live voetbal 6

Kijkers zijn woedend op Danny Makkelie: ‘Wat een bizar slechte scheidsrechter!’

11 april 2026, 18:11   Bijgewerkt: 18:43
Danny Makkelie FC Utrecht Telstar
Foto: © ESPN
0 reacties
Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Danny Makkelie heeft zich zaterdagavond de woede van Telstar op de hals gehaald. Aanleiding was de 2-1 die FC Utrecht na een uur voetballen op het scorebord bracht in het onderlinge duel van de teams in Stadion Galgenwaard.

In de 61ste minuut van de wedstrijd kwam Tyrone Owusu in balbezit namens Telstar. Hij werd van de bal gezet door Matisse Didden, waarna FC Utrecht kon overnemen via Yoann Cathline. Die speelde Gjivai Zechiël vervolgens vrij, waarna de huurling van Feyenoord van grote afstand prachtig scoorde via de binnenkant van de paal.

Artikel gaat verder onder video

De spelers van Telstar stormden vervolgens massaal op Makkelie af, omdat zij van mening waren dat Didden in aanloop naar het doelpunt een overtreding maakte op Owusu. In de herhaling was duidelijk te zien dat Didden Owusu vol op de enkel raakte, maar Makkelie liet gewoon doorspelen. Omdat ook VAR Rob Dieperink niet ingreep, werd het doelpunt uiteindelijk goedgekeurd.

ESPN-commentator Vincent Schildkamp zag de herhaling en kon amper bevatten dat het doelpunt werd toegekend door Makkelie: “Owusu wordt daar toch vol op de enkel geraakt door Didden. Dat lijkt toch echt wel een overtreding te zijn. Sterker nog: dat is een overtreding.”

Schildkamp is niet de enige die van mening is dat het doelpunt afgekeurd had moeten worden. Kijkers van de wedstrijd klagen op X massaal over het besluit van Makkelie:

Laden...
103 stemmen

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
3 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Gjivai Zechiël

Gjivai Zechiël
FC Utrecht
Team: Utrecht
Leeftijd: 21 jaar (1 jun. 2004)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Utrecht
29
7
2024/2025
Feyenoord
9
0
2023/2024
Feyenoord
2
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
7
Heerenveen
29
6
44
8
Sparta
29
-12
42
9
Utrecht
29
10
41
10
Groningen
29
5
41
11
Go Ahead
29
5
35

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws