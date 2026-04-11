Kijkers zijn woedend op Danny Makkelie: ‘Wat een bizar slechte scheidsrechter!’

Danny Makkelie heeft zich zaterdagavond de woede van Telstar op de hals gehaald. Aanleiding was de 2-1 die FC Utrecht na een uur voetballen op het scorebord bracht in het onderlinge duel van de teams in Stadion Galgenwaard.

In de 61ste minuut van de wedstrijd kwam Tyrone Owusu in balbezit namens Telstar. Hij werd van de bal gezet door Matisse Didden, waarna FC Utrecht kon overnemen via Yoann Cathline. Die speelde Gjivai Zechiël vervolgens vrij, waarna de huurling van Feyenoord van grote afstand prachtig scoorde via de binnenkant van de paal.

De spelers van Telstar stormden vervolgens massaal op Makkelie af, omdat zij van mening waren dat Didden in aanloop naar het doelpunt een overtreding maakte op Owusu. In de herhaling was duidelijk te zien dat Didden Owusu vol op de enkel raakte, maar Makkelie liet gewoon doorspelen. Omdat ook VAR Rob Dieperink niet ingreep, werd het doelpunt uiteindelijk goedgekeurd.

ESPN-commentator Vincent Schildkamp zag de herhaling en kon amper bevatten dat het doelpunt werd toegekend door Makkelie: “Owusu wordt daar toch vol op de enkel geraakt door Didden. Dat lijkt toch echt wel een overtreding te zijn. Sterker nog: dat is een overtreding.”

Schildkamp is niet de enige die van mening is dat het doelpunt afgekeurd had moeten worden. Kijkers van de wedstrijd klagen op X massaal over het besluit van Makkelie: