De gemoederen liepen afgelopen zondag hoog op bij oud-voetballer Andy van der Meijde tijdens De Klassieker. Samen met Glenn Helder en Leo Koswal maakte Van der Meijde een liveverslag van de teleurstellende wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax (1-1). In de slotfase moesten onder meer Danny Makkelie, Owen Wijndal en een deel van de selectie van Feyenoord het ontgelden.
Feyenoord en Ajax maakten er zondagmiddag allesbehalve een vermakelijke Klassieker van. Van der Meijde, Koswal en Helder stellen dat de recente editie zelfs ‘een van de slechtste Klassiekers ooit was’. Sean Steur zette de Amsterdammers in de tweede helft op voorsprong, waarna Feyenoord in de 84e minuut op gelijke hoogte kwam via een benutte strafschop van Jakub Moder.
Vervolgens leek de sfeer wat om te slaan in de studio van Bij Andy op de Bank. Van der Meijde leek te vrezen voor een volgende tegentreffer, waarna hij zijn emoties enkele keren niet de baas was. De eerste uitbarsting volgde direct na de gelijkmaker, toen Moder een nieuwe strafschop claimde na een vermeende handsbal van Jorthy Mokio. “Ze willen weer een penalty, rot toch op man! Vieze stink mongolen… alleen maar vragen om penalty’s, ga voetballen man! Je mag mijn schoenen niet eens poetsen, oprotten!”
Na een mislukte voorzet van Owen Wijndal moest de linksback én de volledige selectie van Ajax het ontgelden: “K*t seizoen (twee keer), k*t Ajax (twee keer), k*t kwaliteiten. Hij kan nog geen voorzet geven! Schande”, ontploft Van der Meijde.
De volgende scheldkanonnade is voor scheidsrechter Danny Makkelie. Na een valpartij gaf de arbiter een makkelijke vrije trap aan Feyenoord, ver op de eigen helft van de Rotterdammers. “Weer een vrije trap! Slik dat fluitje in! Vuile hond, dat je stikt! Alleen maar fluiten die Makkelie, bloedhond! Bah”, foeterde de oud-voetballer.
Andy van der Meijden het spijt mij te moeten zeggen maar je gedrag als wat hier staat met vleeswaren smijten is genoeg om je te vervolgen. Ben jij ooit een voetballer geweest die zo heilig was. Bij Andy op de bank of beter gezegd bij Andy in de cel. |Is dit een voorbereld van hoe je mensen opvoeding geeft. Je moet je schamen en diep ook met die uitlatingen die kinderen ook lezen. Hopende dat jij je lippen verzwikt en je jaren niets meer kan zeggen.
Alsof Moder, international van Polen en iemand die straks gewoon basisspeler kan zijn op een WK, de schoenen zou willen poetsen van Andy van der Meijden. Van der Meijden, die juist bekendstaat als het voorbeeld van hoe je een carrière kunt vergooien. Dezelfde man die ooit liep te pronken met zijn band met Zlatan, terwijl hij uiteindelijk gewoon werd genegeerd door hem.
