Van der Meijde ontploft in live-uitzending: wilde scheldpartij naar Makkelie, Wijndal en Moder

23 maart 2026, 15:20
Andy van der Meijde woest tijdens Klassieker
Redactie FCUpdate | Redacteur

De gemoederen liepen afgelopen zondag hoog op bij oud-voetballer Andy van der Meijde tijdens De Klassieker. Samen met Glenn Helder en Leo Koswal maakte Van der Meijde een liveverslag van de teleurstellende wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax (1-1). In de slotfase moesten onder meer Danny Makkelie, Owen Wijndal en een deel van de selectie van Feyenoord het ontgelden.

Feyenoord en Ajax maakten er zondagmiddag allesbehalve een vermakelijke Klassieker van. Van der Meijde, Koswal en Helder stellen dat de recente editie zelfs ‘een van de slechtste Klassiekers ooit was’. Sean Steur zette de Amsterdammers in de tweede helft op voorsprong, waarna Feyenoord in de 84e minuut op gelijke hoogte kwam via een benutte strafschop van Jakub Moder.

Van der Meijde ontploft na penalty-claim Moder

Vervolgens leek de sfeer wat om te slaan in de studio van Bij Andy op de Bank. Van der Meijde leek te vrezen voor een volgende tegentreffer, waarna hij zijn emoties enkele keren niet de baas was. De eerste uitbarsting volgde direct na de gelijkmaker, toen Moder een nieuwe strafschop claimde na een vermeende handsbal van Jorthy Mokio. “Ze willen weer een penalty, rot toch op man! Vieze stink mongolen… alleen maar vragen om penalty’s, ga voetballen man! Je mag mijn schoenen niet eens poetsen, oprotten!”

Woeste scheldpartij richting Danny Makkelie en Ajax

Na een mislukte voorzet van Owen Wijndal moest de linksback én de volledige selectie van Ajax het ontgelden: “K*t seizoen (twee keer), k*t Ajax (twee keer), k*t kwaliteiten. Hij kan nog geen voorzet geven! Schande”, ontploft Van der Meijde.

De volgende scheldkanonnade is voor scheidsrechter Danny Makkelie. Na een valpartij gaf de arbiter een makkelijke vrije trap aan Feyenoord, ver op de eigen helft van de Rotterdammers. “Weer een vrije trap! Slik dat fluitje in! Vuile hond, dat je stikt! Alleen maar fluiten die Makkelie, bloedhond! Bah”, foeterde de oud-voetballer.

➡️ Meer over De Klassieker

Lees ook:
Jakub Moder

Feyenoord slaat aanval van Ajax af: gat op de ranglijst blijft vijf punten

  • Gisteren, 16:29
  • Gisteren, 16:29
  • 16
Feyenoord - Ajax

Teruglezen | Zo eindigde De Klassieker in een bloedeloos gelijkspel

  • Gisteren, 15:45
  • Gisteren, 15:45
  • 16
Leonne Stentler Wout Weghorst Feyenoord Ajax

Schandalige statistiek van Wout Weghorst tegen Feyenoord: ‘De slechtste Ajacied ooit’

  • Gisteren, 20:07
  • Gisteren, 20:07
  • 6
boyke
1.230 Reacties
1.079 Dagen lid
6.117 Likes
boyke
Andy van der Meijden het spijt mij te moeten zeggen maar je gedrag als wat hier staat met vleeswaren smijten is genoeg om je te vervolgen. Ben jij ooit een voetballer geweest die zo heilig was. Bij Andy op de bank of beter gezegd bij Andy in de cel. |Is dit een voorbereld van hoe je mensen opvoeding geeft. Je moet je schamen en diep ook met die uitlatingen die kinderen ook lezen. Hopende dat jij je lippen verzwikt en je jaren niets meer kan zeggen.

Alsof Moder, international van Polen en iemand die straks gewoon basisspeler kan zijn op een WK, de schoenen zou willen poetsen van Andy van der Meijden. Van der Meijden, die juist bekendstaat als het voorbeeld van hoe je een carrière kunt vergooien. Dezelfde man die ooit liep te pronken met zijn band met Zlatan, terwijl hij uiteindelijk gewoon werd genegeerd door hem.

Feyenoord - Ajax

Feyenoord
1 - 1
Ajax
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Owen Wijndal

Owen Wijndal
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 26 jaar (28 nov. 1999)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
19
1
2024/2025
Ajax
10
0
2023/2024
Ajax
2
0
2023/2024
Antwerp
29
1

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47
6
AZ
28
2
42

