Valentijn Driessen is na De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax bijzonder kritisch op het niveau van de wedstrijd en het spel van de Rotterdammers. De chef voetbal van De Telegraaf zag in De Kuip weinig om enthousiast van te worden. "Ik vond het een hele armoedige wedstrijd, gelukkig scoorde Ajax nog en moest Feyenoord nog aanzetten en kregen we toch wat te zien", zo stelt Driessen. Volgens de journalist was het overduidelijk dat de druk een grote rol speelde bij de thuisploeg. "Ik dacht te zien dat de spelers van Feyenoord continu onder hoogspanning stonden hoe om te gaan met de druk die er op deze wedstrijd ligt."

Feyenoord kwam in de slotfase van het duel nog wel op gelijke hoogte via een benutte strafschop van Jakub Moder, maar overtuigen deed de ploeg van trainer Robin van Persie volgens Driessen allerminst. "Uiteindelijk mogen ze blij zijn dat ze de 1-1 maken maar het houdt niet over. Het biedt weinig vertrouwen richting het eind van de wedstrijd", aldus de analist. Ook met het oog op het restant van de competitie is hij niet optimistisch gestemd over de kansen van de Rotterdammers. "De hoop op plek twee leeft nog maar hoop is uitgestelde teleurstelling en dat zou voor Feyenoord nog wel eens zo kunnen gaan blijken dit seizoen, want voetballend zit er gewoon weinig in."

Naast het collectieve spel van Feyenoord kreeg ook Raheem Sterling er flink van langs. De aanvaller, die in februari transfervrij overkwam werd in de 55e minuut naar de kant gehaald. Driessen spaarde de Engelsman allerminst na zijn optreden in Rotterdam. "Raheem Sterling leverde echt een wanprestatie. Aanvallend heeft hij niks gedaan en ook verdedigend deed hij niks." De journalist zette zijn mening kracht bij met een opvallende vergelijking: "Het leek net of hij gewoon van de zon aan het genieten was en niet met zijn hoofd bij de wedstrijd was."

Volgens de chef voetbal is het niveau van Sterling momenteel simpelweg onvoldoende om het verschil te kunnen maken in de top van de Eredivisie. "Als je het tempo ziet en vandaag was dan ook nog eens armoedig niveau dus daar lag het niet aan, en je kunt hier al niet je stempel drukken dan moet je lekker bij een veteranenteam gaan spelen", aldus Driessen. Met deze woorden onderstreept hij zijn onvrede over de individuele prestaties bij de Rotterdammers, die door de puntendeling een voorsprong van vijf punten behouden op de Amsterdammers.