Driessen ziet armoedige Klassieker en wanprestatie Sterling

23 maart 2026, 07:25   Bijgewerkt: 22 maart 2026, 21:26
Valentijn Driessen
1 reactie
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Valentijn Driessen is na De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax bijzonder kritisch op het niveau van de wedstrijd en het spel van de Rotterdammers. De chef voetbal van De Telegraaf zag in De Kuip weinig om enthousiast van te worden. "Ik vond het een hele armoedige wedstrijd, gelukkig scoorde Ajax nog en moest Feyenoord nog aanzetten en kregen we toch wat te zien", zo stelt Driessen. Volgens de journalist was het overduidelijk dat de druk een grote rol speelde bij de thuisploeg. "Ik dacht te zien dat de spelers van Feyenoord continu onder hoogspanning stonden hoe om te gaan met de druk die er op deze wedstrijd ligt."

Feyenoord kwam in de slotfase van het duel nog wel op gelijke hoogte via een benutte strafschop van Jakub Moder, maar overtuigen deed de ploeg van trainer Robin van Persie volgens Driessen allerminst. "Uiteindelijk mogen ze blij zijn dat ze de 1-1 maken maar het houdt niet over. Het biedt weinig vertrouwen richting het eind van de wedstrijd", aldus de analist. Ook met het oog op het restant van de competitie is hij niet optimistisch gestemd over de kansen van de Rotterdammers. "De hoop op plek twee leeft nog maar hoop is uitgestelde teleurstelling en dat zou voor Feyenoord nog wel eens zo kunnen gaan blijken dit seizoen, want voetballend zit er gewoon weinig in."

Naast het collectieve spel van Feyenoord kreeg ook Raheem Sterling er flink van langs. De aanvaller, die in februari transfervrij overkwam werd in de 55e minuut naar de kant gehaald. Driessen spaarde de Engelsman allerminst na zijn optreden in Rotterdam. "Raheem Sterling leverde echt een wanprestatie. Aanvallend heeft hij niks gedaan en ook verdedigend deed hij niks." De journalist zette zijn mening kracht bij met een opvallende vergelijking: "Het leek net of hij gewoon van de zon aan het genieten was en niet met zijn hoofd bij de wedstrijd was."

Volgens de chef voetbal is het niveau van Sterling momenteel simpelweg onvoldoende om het verschil te kunnen maken in de top van de Eredivisie. "Als je het tempo ziet en vandaag was dan ook nog eens armoedig niveau dus daar lag het niet aan, en je kunt hier al niet je stempel drukken dan moet je lekker bij een veteranenteam gaan spelen", aldus Driessen. Met deze woorden onderstreept hij zijn onvrede over de individuele prestaties bij de Rotterdammers, die door de puntendeling een voorsprong van vijf punten behouden op de Amsterdammers.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Weer lekker makkelijk scoren op Sterling. Godts, waar vooraf iedereen zo lyrisch over was omdat Lotomba er zogenaamd niks van kan, heb ik 90 minuten lang niet gezien. Die was nog onzichtbaarder dan Sterling. En dan hoor je niemand. Zullen we het ook even hebben over Lotomba? Gewoon een sterke wedstrijd gespeeld. Of Watanabe, die nog een twijfelgeval was en er gewoon stond alsof het niks was. Maar nee, laten we Sterling eruit pikken. En aan de andere kant? Weghorst en Dolberg,allebei grootverdieners, totaal niet gezien. Maar daar blijft het opvallend stil over. Typisch weer. 1 naam eruit halen en de rest lekker negeren. En verder niks ten nadelen aan Godts, Weghorst en Dolberg, de defensie van Feyenoord was gewoon een maatje te groot.

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

21
788 Reacties
136 Dagen lid
1.904 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Weer lekker makkelijk scoren op Sterling. Godts, waar vooraf iedereen zo lyrisch over was omdat Lotomba er zogenaamd niks van kan, heb ik 90 minuten lang niet gezien. Die was nog onzichtbaarder dan Sterling. En dan hoor je niemand. Zullen we het ook even hebben over Lotomba? Gewoon een sterke wedstrijd gespeeld. Of Watanabe, die nog een twijfelgeval was en er gewoon stond alsof het niks was. Maar nee, laten we Sterling eruit pikken. En aan de andere kant? Weghorst en Dolberg,allebei grootverdieners, totaal niet gezien. Maar daar blijft het opvallend stil over. Typisch weer. 1 naam eruit halen en de rest lekker negeren. En verder niks ten nadelen aan Godts, Weghorst en Dolberg, de defensie van Feyenoord was gewoon een maatje te groot.

