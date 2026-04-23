PSV walst in tweede helft met ruime cijfers over PEC heen

PSV heeft in eigen huis overtuigend afgerekend met PEC Zwolle. Wat voor rust nog een saaie wedstrijd was, kantelde na de pauze volledig. De Eindhovenaren schakelden een tandje bij en walsten uiteindelijk met 6-1 over de bezoekers heen.

De ploeg van Peter Bosz begon sterk en sloeg al vroeg toe. Ricardo Pepi opende de score door een voorzet van Bajraktarević knap binnen te koppen. PSV leek daarmee op weg naar een eenvoudige avond en hield in het vervolg ook de controle, maar wist die dominantie lange tijd niet om te zetten in grote kansen.

Artikel gaat verder onder video

PEC Zwolle zakte ver in en maakte het de thuisploeg lastig in de eindfase. PSV combineerde veel rond de zestien, maar het tempo lag te laag om echt door de defensie heen te spelen. Af en toe kwam de bal nog gevaarlijk voor, onder meer via Driouech en Guus Til, maar de marge bleef beperkt. Aan de andere kant loerde PEC op de counter, al hoefde doelman Olij nauwelijks serieus in te grijpen. Daardoor kabbelde de eerste helft richting een 1-0 ruststand, met weinig spektakel in het Philips Stadion.

Direct na rust veranderde het spelbeeld volledig. PEC Zwolle kwam verrassend op gelijke hoogte via Zico Buurmeester, die alert was in de rebound nadat een inzet van Oosting eerst nog werd gekeerd door Olij. Even leek PSV van slag, maar die fase duurde slechts kort.

De reactie van de Eindhovenaren was namelijk overtuigend. Opnieuw was het Ricardo Pepi die toesloeg: wederom uit een voorzet van Esmir Bajraktarević kopte hij de 2-1 binnen. Dat bleek het kantelpunt van de wedstrijd. PSV voerde het tempo op en PEC kon het niet meer bijbenen.

Niet veel later viel ook de 3-1, toen een lage voorzet van Bajraktarević via een Zwols been in het eigen doel verdween. De weerstand bij de bezoekers was daarmee definitief gebroken. PSV bleef doordrukken en profiteerde optimaal van de ruimte die ontstond.

Bajraktarević bekroonde zijn sterke optreden vervolgens met een doelpunt. De buitenspeler, die al goed was voor meerdere assists, trok naar binnen en schoot raak in de korte hoek, via een lichte touch nog onhoudbaar voor de doelman. Even later werd het zelfs 5-1, nadat Driouech in tweede instantie de bal binnenwerkte na een scrimmage voor het doel.

In de slotfase liep de score nog verder op. Bajraktarević maakte zijn tweede van de avond en bepaalde de eindstand op 6-1, waarmee hij zijn stempel definitief op de wedstrijd drukte. Tussendoor mocht ook Ivan Perišić nog minuten maken en pakte hij een gele kaart na een stevige tackle.

Zo werd een wedstrijd die lange tijd weinig losmaakte uiteindelijk een galavoorstelling van PSV. Met name na rust maakte de kampioen het verschil en liet het zien waarom het dit seizoen een klasse apart is.