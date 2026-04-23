‘Juventus trekt aan Sergiño Dest’

23 april 2026, 14:52
PSV-verdediger Sergino Dest
Foto: © Imago
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Sergiño Dest lijkt bezig te zijn aan zijn laatste weken bij PSV. Volgens Mounir Boualin van SoccerNews heeft Juventus de pijlen gericht op de Amerikaanse vleugelverdediger, die na het WK in eigen land een transfer wil maken.

Dest vertrok in de zomer van 2020 bij Ajax voor een avontuur bij FC Barcelona, maar na een verhuurperiode bij AC Milan keerde de verdediger in de zomer van 2023 bij PSV terug in de Eredivisie. De Eindhovenaren huurden hem voor een seizoen, waarna ze hem een jaar later definitief overnamen.

Inmiddels lijkt de 25-jarige vleugelverdediger, die op beide flanken uit de voeten kan, klaar voor een volgende stap. Dest liet eerder deze week weten aan de NOS dat hij verwacht na het WK van komende zomer te vertrekken bij PSV. “Ik vind PSV een geweldige club, dus het verhaal van een andere club moet wel kloppen. Maar ik wil mezelf wel blijven uitdagen”, zo zei hij.

Volgens Boualin is de kans aanwezig dat Dest inderdaad kan vertrekken bij PSV na het WK. Juventus zou namelijk een van de clubs zijn met interesse in de 37-voudig international van Amerika. De Italianen hebben zich nog niet officieel gemeld in het Philips Stadion, maar hebben Dest wel hoog op het verlanglijstje staan.

Sergiño Dest

Sergiño Dest
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 25 jaar (3 nov. 2000)
Positie: V (R, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
24
1
2024/2025
PSV
7
0
2023/2024
PSV
25
2
2023/2024
Barcelona
0
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
30
44
74
2
Feyenoord
30
21
55
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51

