Atlético vernedert Real na bod van 150 miljoen: 'Jullie maken ons aan het lachen'

Real Madrid heeft een officieel bod van 150 miljoen euro uitgebracht op , maar stadsgenoot Atlético Madrid heeft de aanbieding direct naar de prullenbak verwezen. De aartsrivaal haalt daarna op social media nog even haar gram door een tik uit te delen op X.

In reactie op de avances vanuit de andere kant van Madrid kwam Atlético met een opmerkelijk en cynisch statement. De clubleiding liet in duidelijke bewoordingen weten niet gediend te zijn van de actie. "Jullie hebben de video van de paus, waarin hij zei dat hij ook een fan van Atleti was, geknipt", zo luidde het eerste punt van de verklaring. Daarna werd de toon nog scherper. "Jullie moeten ethiek verward hebben met dankbaarheid, maar om geen twijfels te laten bestaan: we bedanken jullie nergens voor", stelde de huidige werkgever van Álvarez.

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De club benadrukte vervolgens dat een transfer van de Zuid-Amerikaan, die ook in de nadrukkelijke belangstelling van FC Barcelona staat, onbespreekbaar is. "We bestuderen of overwegen geen enkele aanbieding voor Julián", was de heldere boodschap. Tot slot deelde Atlético nog een flinke sneer uit naar de aartsrivaal, door te verwijzen naar de concurrent uit Catalonië. "Hoe zouden we niet met elkaar overweg kunnen, als jullie ons nog meer aan het lachen maken dan Barcelona", zo sloot de stadsgenoot het opvallende communiqué af.

Het is niet voor het eerst dat Atlético zich de afgelopen dagen via sociale media roert in de transfersoap rond Álvarez. Eerder deze week dreef de club al openlijk de spot met FC Barcelona, dat eveneens nadrukkelijk geïnteresseerd zou zijn in de Argentijn. In een reeks cynische berichten op X plaatste Atlético bewerkte foto's van onder meer Lamine Yamal, Pedri en Raphinha in een Atlético-shirt, terwijl het fictieve transferbiedingen naar de Catalaanse club stuurde. Daarbij stelde Atlético onder meer dat Barcelona zich in de hele situatie "als een kleine club" had gedragen. De Madrilenen lijken daarmee weinig geduld meer te hebben met de aanhoudende speculaties rond hun steraanvaller