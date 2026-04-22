Joël Drommel vertrekt aan het einde van het seizoen bij Sparta Rotterdam, zo bevestigt technisch directeur Gerard Nijkamp tegenover ESPN. De doelman, die in de belangstelling staat van Feyenoord, is niet te betalen voor de Kasteelheren.
Drommel kwijnde de afgelopen seizoenen weg op de reservebank van PSV, dat hem sinds afgelopen zomer verhuurt aan Sparta. Daar heeft de 29-jarige doelman zich wederom ontpopt als een van de betere keepers van de Eredivisie. Drommel hield liefst elf keer de nul, het meest van alle doelmannen in de Nederlandse competitie.
De sluitpost wordt niet voor niets gevolgd door Feyenoord, zo werd onlangs bekend in de media. Journalist Mounir Boualin weet dat de Rotterdammers zich oriënteren op een nieuwe keeper, omdat de toekomst van Timon Wellenreuther nog onzeker is. De huidige aanvoerder van Feyenoord staat er namelijk goed op in Duitsland. Drommel zou een serieuze optie zijn om hem te vervangen.
Nijkamp bevestigt dat Drommel in ieder geval gaat vertrekken bij Sparta. “We moeten realistisch zijn. Joël is niet haalbaar, al zouden we dat heel graag willen. Hij heeft de erfenis van Nick Olij fantastisch opgepakt”, aldus de td van Sparta.
Na Justin Bijlow, die het overigens uitstekend doet in Italië en laat zien dat hij ruimschoots de beste keeper van Nederland is, en Roefs, vind ik Drommel momenteel de nummer drie van Nederland. In mijn ogen beschikt PSV zelfs over twee Nederlandse topkeepers, zeker met Olij erbij. Toch valt het op dat keepers zich in Eindhoven vaak niet optimaal weten te ontwikkelen.
