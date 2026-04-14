staat op het verlanglijstje van Feyenoord. Dat meldt transferjournalist Mounir Boualin in de podcast Transfermind. Feyenoord zal, indien de club daadwerkelijk werk maakt van de komst van Drommel, miljoenen moeten betalen

Volgens Boualin is Feyenoord zich aan het oriënteren op een nieuwe keeper, omdat de toekomst van eerste keuze Timon Wellenreuther onzeker is. "Wellenreuther staat er goed op in Duitsland, waar clubs uit de Bundesliga hem volgen. Hij heeft een contract voor nog slechts één jaar, dus voor Feyenoord is het verlengen of verkopen om een transfersom te kunnen verdienen."

Boualin meldt dat Drommel een serieuze optie is: "Feyenoord maakt een lijstje met namen van keepers en ik heb begrepen dat Joël Drommel daarop staat. Hij doet het dit seizoen heel goed bij Sparta. De kans dat hij terugkeert bij PSV is klein omdat hij wil blijven spelen. Feyenoord heeft zich nog niet concreet gemeld bij PSV, maar hij is wel een van de keepers die op de lijst staat."

De journalist meldt dat PSV een bedrag van ongeveer vier miljoen euro verlangt voor Drommel, al zal de prijs voor Feyenoord vermoedelijk hoger liggen: "Ik denk dat PSV hoog in de boom gaat zitten, want ik verwacht dat ze hem liever niet verkopen aan een concurrent."