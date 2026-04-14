Feyenoord heeft Joël Drommel in beeld: PSV verlangt miljoenen

14 april 2026, 14:00
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Joël Drommel staat op het verlanglijstje van Feyenoord. Dat meldt transferjournalist Mounir Boualin in de podcast Transfermind. Feyenoord zal, indien de club daadwerkelijk werk maakt van de komst van Drommel, miljoenen moeten betalen

Volgens Boualin is Feyenoord zich aan het oriënteren op een nieuwe keeper, omdat de toekomst van eerste keuze Timon Wellenreuther onzeker is. "Wellenreuther staat er goed op in Duitsland, waar clubs uit de Bundesliga hem volgen. Hij heeft een contract voor nog slechts één jaar, dus voor Feyenoord is het verlengen of verkopen om een transfersom te kunnen verdienen."

Boualin meldt dat Drommel een serieuze optie is: "Feyenoord maakt een lijstje met namen van keepers en ik heb begrepen dat Joël Drommel daarop staat. Hij doet het dit seizoen heel goed bij Sparta. De kans dat hij terugkeert bij PSV is klein omdat hij wil blijven spelen. Feyenoord heeft zich nog niet concreet gemeld bij PSV, maar hij is wel een van de keepers die op de lijst staat."

De journalist meldt dat PSV een bedrag van ongeveer vier miljoen euro verlangt voor Drommel, al zal de prijs voor Feyenoord vermoedelijk hoger liggen: "Ik denk dat PSV hoog in de boom gaat zitten, want ik verwacht dat ze hem liever niet verkopen aan een concurrent."

Vind jij dat Feyenoord Joël Drommel moet halen als nieuwe doelman?

Timo987
61 Reacties
148 Dagen lid
98 Likes
Timo987
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Draait een fantastisch seizoen. Niet minder dan Wellenreuther, zou je zeggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Timo987
61 Reacties
148 Dagen lid
98 Likes
Timo987
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Draait een fantastisch seizoen. Niet minder dan Wellenreuther, zou je zeggen

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Joël Drommel

Joël Drommel
Sparta Rotterdam
Team: Sparta
Leeftijd: 29 jaar (16 nov. 1996)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Sparta
0
0
2025/2026
Sparta
30
0
2024/2025
Jong PSV
3
0
2024/2025
PSV
1
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
30
44
74
2
Feyenoord
30
21
55
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51

