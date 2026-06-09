Oranje-fans verbolgen over uitspraken van Koeman: 'Humor heeft hij wel'

Ronald Koeman is vol vertrouwen in Kansas garriveerd. Die optimistische houding valt echter niet bij iedereen in goede aarde. Op sociale media reageren veel supporters uiterst sceptisch op de uitspraken van de bondscoach. Na de teleurstellende oefeninterlands tegen Algerije en Oezbekistan ziet de achterban weinig reden voor positiviteit in de aanloop naar het mondiale eindtoernooi.

Na de aankomst in Dallas, waar Oranje zich voorbereidt op het duel tegen Japan, sprak de bondscoach zijn geloof uit in een succesvolle campagne. "De wedstrijd tegen Japan komt steeds dichterbij, dus ik ben blij dat we zijn gearriveerd. We hebben een goed elftal dat moeilijk te verslaan is, dus we hebben het volste vertrouwen in een goed toernooi", aldus Koeman.

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Op het platform X werd die uitspraak direct onder de loep genomen door de kritische aanhang. Veel volgers wezen direct op de tegenvallende resultaten van de afgelopen dagen. Vorige week ging de ploeg in De Kuip met 0-1 onderuit tegen Algerije, waarna gisteren in New York een uiterst moeizame 2-1 zege op Oezbekistan werd geboekt. Tegen de Oezbeken had de formatie twee strafschoppen van Cody Gakpo nodig, waarvan de laatste pas diep in blessuretijd viel.

De moeizame generale repetitie zorgt voor veel cynisme online. "Gewaagd om te roepen na deze twee oefenwedstrijden. Maar ja, een slechte generale…", schrijft gebruiker Marco Stap. Ook andere fans kunnen weinig met het optimisme van de eindverantwoordelijke. "Ook een elftal dat andere teams moeilijk verslaat", merkt een gebruiker genaamd Simon droogjes op. Een ander verwijst naar de worsteling tegen de Aziatische opponent van gisteren: "Ja behalve door Uzbekistan", klinkt het. Nog een fan vindt de timing van de uitspraak ongelukkig: "Als het tweede elftal van Oezbekistan het al lukt, mag je deze uitspraak natuurlijk nooit doen hè Ronald".

Ook de eerdere nederlaag tegen de Noord-Afrikanen wordt door meerdere aanhangers aangehaald als bewijs dat het vertrouwen misplaatst is. "Algerije begs to differ, zullen we dan maar zeggen", luidt een van de reacties, terwijl een andere supporter het nog korter samenvat: "Algerije kan het zelfs". De meest gedeelde kritiek gaat over het schrille contrast tussen de woorden van de bondscoach en de recente prestaties op het veld. "Vol vertrouwen op een goed toernooi aldus Koeman. Je kunt veel zeggen over Koeman, maar humor heeft hij wel", schrijft een supporter cynisch.

Hoewel de bondscoach zelf vertrouwen uitstraalt richting de ontmoeting met Japan, lijkt een deel van de supporters voorlopig nog niet overtuigd. Dat wantrouwen wordt mogelijk nog versterkt door actuele personele zorgen. Zo viel eerste doelman Bart Verbruggen gisteren uit met een heupblessure en is verdediger Jurriën Timber definitief afgehaakt met fysieke klachten, waardoor Lutsharel Geertruida aan de selectie is toegevoegd.

Als het 2e elftal van Oezbekistan het al lukt mag je deze uitspraak natuurlijk nooit doen hé Ronald — Stan (@nietverstandig) June 9, 2026

Vol vertrouwen op een goed toernooi aldus koeman. je kunt veel zeggen over Koeman maar humor heeft hij wel 😂 — TILBURG 1896 (@1896_tilburg) June 9, 2026