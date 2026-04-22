Na het thuisduel tegen PEC Zwolle vliegt de selectie van PSV naar het Spaanse eiland Ibiza om de landstitel te vieren, zo bevestigt Peter Bosz woensdagmiddag op de persconferentie. De trip heeft geen gevolgen voor de wedstrijdvoorbereiding tegen Ajax.

PSV vierde onlangs de 27ste landstitel van Nederland, al zijn er nog vier duels te spelen in de Eredivisie. De Eindhovenaren nemen het donderdagavond op tegen PEC Zwolle, waarna de selectie vervolgens zal afreizen naar Spanje. De spelers en Bosz hebben besloten om de al ingeplande twee vrije dagen te gebruiken om een kampioensreisje te organiseren.

De timing van de trip naar Ibiza riep in eerste instantie vraagtekens op, in aanloop naar het duel met Ajax. Volgens de PSV-trainer heeft de vakantie echter geen impact op de voorbereidingstijd richting het duel met de Amsterdammers. “We hebben gekeken naar het voetballoze weekend. Ik had al twee vrije dagen ingepland voor de spelers, die worden nu hiervoor gebruikt. De jongens hadden er behoefte aan om iets samen te doen en wij waren op zoek naar manieren om met name de internationals vrij te geven. Die zijn namelijk altijd maar doorgegaan.”

Bosz vervolgt: “We hebben gewoon een normale trainingsweek. Ik zie geen enkel probleem, we hebben een week om ons voor te bereiden en we gaan aan de bak.”

Twee jaar geleden deden de Eindhovenaren hetzelfde, nadat de landstitel op de voorlaatste speeldag veilig werd gesteld tegen Fortuna Sittard. Dat kwam PSV toen op veel kritiek te staan, omdat de ploeg op de laatste speeldag nog tegen RKC Waalwijk speelde. PSV voldeed toen echter aan zijn sportieve plicht, door RKC met 3-1 te verslaan.

Olij maakt debuut tegen PEC

Verder maakt de trainer bekend dat Nick Olij donderdag zijn PSV-debuut maakt. De van Sparta overgekomen doelman kende een vervelend seizoen, met blessures en het mislopen van de nummer één-positie.