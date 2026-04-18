Erwin van de Looi denkt dat klaar is voor de volgende stap in zijn carrière, zo vertelt hij tegenover de NOS. De oefenmeester, die met Mijnans werkte bij Jong Oranje, stelt dat de AZ-middenvelder een goede versterking voor PSV zou zijn. De Eindhovenaren hengelden eerder al naar de 26-jarige speler.

Mijnans staat inmiddels al vier seizoenen onder contract bij AZ en speelt zondag de bekerfinale tegen NEC. Van de Looi denkt dat de rek er nog niet uit is bij de middenvelder. “Tot nu toe heeft Sven steeds laten zien dat hij zich aanpast aan een hoger niveau. En niet alleen dat, hij kan zich ook onderscheiden. Hij is klaar voor de volgende stap”, zegt de oefenmeester, die bijval krijgt van Pierre van Hooijdonk: “Nu of later. Bij PSV valt hij niet uit de toon, daar ben ik zeker van. Maar de absolute top? Daar kun je vraagtekens bij zetten.”

De NOS vergelijkt de speelstijl van Mijnans met die van voormalig voetballer Phillip Cocu, maar daar is Van de Looi het niet mee eens: “Ik snap de vergelijking, maar dan leg je de lat heel hoog. Phillip was echt buitencategorie. Overal de beste in. Ik hoop dat Sven een vergelijkbare carrière krijgt als Cocu”, zegt de ex-trainer van onder meer Heracles Almelo en Willem II.

Cocu verkaste op 25-jarige leeftijd naar PSV. Mijnans is 26 en wordt ook in verband gebracht met een vervolgstap. “PSV zou zeker passen. Ik hoop dat hij die stap gaat maken. Bij AZ heeft hij zich laten zien, misschien eindigend met een prijs”, aldus Van de Looi.

Mijnans was afgelopen zomer al dicht bij een transfer naar Eindhoven. Na het vertrek van Malik Tillman naar Bayer Leverkusen in augustus moest PSV op zoek naar een nieuwe aanvallende middenvelder. Mijnans, de nummer tien van AZ, gold daarbij als een van de kandidaten. Een transfer kwam er uiteindelijk niet. Max Huiberts blokkeerde de deal namens AZ en irriteerde zich aan de gang van zaken.