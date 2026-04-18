Vermoedelijke opstellingen bekerfinale: AZ en NEC op oorlogssterkte in De Kuip

AZ en N.E.C. gaan komende zondag in De Kuip strijden om de KNVB Beker. Beide trainers, Lee-Roy Echteld van de Alkmaarders en Dick Schreuder van de Nijmegenaren, beschikken over een nagenoeg fitte selectie, en hebben dus een aantal knopen door te hakken. FCUpdate zet in dit artikel de vermoedelijke opstellingen van de bekerfinale voor je op een rijtje.

Echteld gooit AZ-opstelling om: 'kanonnen' starten in bekerfinale

Echteld besloot afgelopen donderdag om zijn 'kanonnen' rust te gunnen in de returnwedstrijd in de kwartfinale van de Conference League. AZ trad tegen Shakhtar aan zonder grote namen als topscorer Troy Parrott, aanvoerder Sven Mijnans en toptalent Kees Smit. Het 'B-elftal' dat overbleef speelde niet onverdienstelijk met 2-2 gelijk tegen de Oekraïense topclub, wat na de 3-0 nederlaag in de heenwedstrijd uitschakeling in Europa betekende.

Hoeveel kritiek Echteld ook kreeg op zijn opstelling tegen Shakhtar, het betekent wél dat AZ zondag kan beschikken over een aantal optimaal fitte sterkhouders. Bovenstaande spelers worden in De Kuip dan ook allemaal aan de aftrap verwacht, net als aanvoerder Jordy Clasie - die een groot deel van het seizoen vanwege blessureleed ontbrak maar voor de bekerfinale weer is opgelapt. Ook rechtsback Denzo Kasius, die vorige week ontbrak tegen sc Heerenveen (3-0 winst), is weer hersteld van zijn fysieke ongemak en dus inzetbaar, zo meldde Echteld vrijdag. Ook hij lijkt zich te mogen opmaken voor een basisplaats in de bekerfinale. Onder de lat verwachten wij dat Echteld vasthoudt aan Jeroen Zoet. Hij wisselde de afgelopen weken stuivertje met Rome-Jayden Owusu-Oduro.

Vermoedelijke opstelling AZ: Zoet; Kasius, Goes, Penetra, De Wit; Clasie, Smit, Mijnans; Jensen, Parrott, Daal

NEC zonder Kaplan, maar mét Cillessen aan de aftrap

Bij N.E.C. lijkt de bekerfinale te vroeg te komen voor Ahmetcan Kaplan. De Ajax-huurling trainde vrijdag wel deels mee, maar Schreuder vertelde niet te verwachten dat de verdediger zondag in de basisopstelling kan beginnen. Over een andere kwestie bleef Schreuder mysterieus, want wie verdedigt er zondag het doel van de Nijmegenaren? In de voorgaande drie bekerrorronden stond routinier Jasper Cillessen onder de lat, maar in de competitie is hij tweede keus achter Gonzalo Crettaz. FCUpdate sprak Cillessen donderdag nog in Nijmegen, toen bezwoer hij dat hij nog niet van zijn trainer had gehoord of hij zondag zou mogen starten. Schreuder wilde een dag later op zijn persconferentie ook niets loslaten: "Dat zien jullie zondag wel", aldus de trainer.

Wij verwachten dat Schreuder uiteindelijk voor Cillessen zal kiezen. Verder lijkt Deveron Fonville de meest logische vervanger van Kaplan in het centrum van de defensie. De overige negen namen in de basis van N.E.C. zijn dezelfden die afgelopen weekend startten tegen Feyenoord, dat in extremis op een 1-1 gelijkspel werd gehouden in het Goffertstadion.

Vermoedelijke opstelling N.E.C.: Cillessen; Dasa, Sandler, Fonville; Ouaissa, Sano, Nejasmic, Önal; Chery, Lebreton; Linssen