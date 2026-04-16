Komende zondag, 19 april, staat in De Kuip in Rotterdam de finale van de KNVB Beker tussen AZ en N.E.C. op het programma. De eindstrijd wordt live uitgezonden, maar hoe laat begint het en op welke zender? FCUpdate zet alle relevante informatie in dit artikel voor je op een rijtje.

Hoe laat begint de bekerfinale?

De bekerfinale tussen AZ en N.E.C. op zondag 19 april begint om 18.00 uur. De KNVB heeft Danny Makkelie aangewezen om het duel als scheidsrechter in goede banen te leiden.

Op welke zender wordt de bekerfinale uitgezonden?

De bekerfinale wordt in zijn geheel uitgezonden op het hoofdkanaal van ESPN. Daar begint twee uur voor de aftrap, om 16.00 uur, ook de voorbeschouwing op de krachtmeting tussen AZ en N.E.C.

Hoe bereikte AZ de finale van de KNVB Beker?

Als Conference League-deelnemer was AZ dit seizoen vrijgesteld van de eerste ronde van het bekertoernooi. In de tweede ronde werd in december afgerekend met PEC Zwolle (1-3). In januari volgde een memorabele achtste finale tegen Ajax, dat in Alkmaar met 6-0 van het veld werd geveegd. Later die week zetten de Alkmaarders trainer Maarten Martens echter op straat, nadat in competitieverband was verloren bij datzelfde PEC.

Onder Martens' opvolger Lee-Roy Echteld rekende AZ in februari in de kwartfinale vervolgens af met FC Twente, dat in de verlenging op de knieën werd gedwongen (2-1). In de halve eindstrijd volgde begin maart een Noord-Hollands onderonsje met Telstar, dat eveneens met 2-1 werd verslagen.

Hoe bereikte N.E.C. de finale van de KNVB Beker?

Het N.E.C. van trainer Dick Schreuder was in de eerste ronde van het bekertoernooi, eind oktober, met 2-3 te sterk voor Rijnsburgse Boys. Ook in de daaropvolgende rondes stuitten de Nijmegenaren op een amateurclub. In de tweede ronde werd afgerekend met AFC (1-3), waarna de achtste finale met streekgenoot De Treffers uit Groesbeek (die vanwege winterse omstandigheden een week moest worden uitgesteld) een 1-2 zege opleverde.

In de kwartfinale trof N.E.C. voor het eerst een Eredivisieclub, FC Volendam werd door een treffer van Sami Ouaissa met 1-0 verslagen. In de halve eindstrijd volgde een spektakelstuk tegen landskampioen PSV, dat na een 1-2 achterstand op een 3-2 nederlaag werd getrakteerd.