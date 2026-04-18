vertrekt komende zomer na drie seizoenen waarschijnlijk transfervrij bij Al-Ettifaq. De 35-jarige middenvelder krijgt geen nieuwe verbintenis aangeboden in Saudi-Arabië, wat volgens transferjournalisten Fabrizio Romano en Ben Jacobs een puur financiële afweging is van de clubleiding.

De aanvoerder van de Saudische formatie is op individueel vlak bezig aan een sterk seizoen. In de huidige competitie staat de teller na 28 optredens op veertien doelpunten en zes assists. Sinds zijn komst in 2023 kwam Wijnaldum in totaal tot 96 wedstrijden voor Al-Ettifaq, waarin hij 36 keer trefzeker was.

Dat de samenwerking op 1 juli vermoedelijk ten einde komt, heeft alles te maken met de financiële situatie van de club. Al-Ettifaq heeft onvoldoende middelen om de voormalig Oranje-international een nieuw contract aan te bieden dat past bij zijn huidige salaris.

Wijnaldum zet zinnen op rentree in de Premier League

Van een naderend voetbalpensioen is voor de rechtspoot echter absoluut geen sprake. Volgens journalist Rob Dorsett van Sky Sports wil Wijnaldum het liefst terugkeren naar de Premier League zodra hij zijn transfervrije status heeft bereikt. Hoewel er momenteel nog geen concrete clubs officieel zijn bevestigd, geniet een avontuur op het hoogste Engelse niveau zijn voorkeur.

De middenvelder voelt zich nog fit genoeg voor een topcompetitie en kent de Engelse velden goed door zijn eerdere periodes bij Newcastle United en Liverpool. Daarnaast kwam de routinier in het verleden uit voor Feyenoord, PSV, Paris Saint-Germain en AS Roma.

Met een mogelijke overstap naar Europa hoopt de 96-voudig international wellicht ook weer in beeld te komen bij het Nederlands elftal. Wijnaldum speelde zijn laatste interland tijdens het Europees kampioenschap in 2024 en werd sindsdien niet meer opgeroepen voor Oranje. Door zijn sterke statistieken in het Midden-Oosten wordt zijn naam in de Nederlandse media echter weer genoemd als een optie voor de definitieve WK-selectie, die eind mei bekend wordt gemaakt.