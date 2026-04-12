Wijnaldum is in topvorm en wordt plots weer genoemd rond Oranje

De naam van valt plots weer bij het Nederlands elftal. De 96-voudig international van het Nederlands elftal speelde zijn laatste interlands op het EK 2024, maar volgens Valentijn Driessen is zijn naam gevallen als mogelijke kandidaat voor de WK-selectie. Daarentegen kan Guus Til alvast zijn vakantie boeken, denkt de journalist.

Zaterdagavond liet Til weten dat hij heeft gebeld met bondscoach Ronald Koeman, die hem sinds het EK 2024 niet meer bij de selectie haalde. “Ik denk dat zijn kansen miniem zijn”, zegt Driessen in een video van De Telegraaf. “Het is wel een speler die je erbij kunt houden, want je weet: als Guus Til een maand niet speelt, zal hij niet gaan muiten bij het Nederlands elftal. Daar is Ronald Koeman beducht voor.”

“Maar ik denk dat hij andere spelers op het oog heeft om Jerdy Schouten te vervangen op het middenveld”, vervolgt de chef voetbal van de grootste krant van Nederland. “De naam van Marten de Roon viel al eerder, maar ik heb ergens ook de naam van Georginio Wijnaldum gehoord. Dat zijn spelers met wie Koeman een verleden heeft, dus ik denk dat hij eerder voor hen kiest dan voor Guus Til.”

'Flamingo minder blij met Til'

“Til was wel weer belangrijk voor PSV met een assist”, doelt hij op de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam van zaterdagavond. “Al zal Ryan Flamingo minder blij zijn met hem. Hij liep namelijk tegen een gele kaart aan dankzij Til, die een bal vrij eenvoudig verloor. Flamingo probeerde dat te herstellen met een tackle en kreeg daarvoor geel. Maar goed, ik denk dat Til gewoon zijn vakantie kan boeken.”

Voor Wijnaldum gloort dus misschien wat hoop. Dat heeft de 35-jarige middenvelder ook te danken aan zijn prestaties bij Al-Ettifaq in de Saudi Pro League. Dit seizoen was hij in 27 wedstrijden goed voor 14 doelpunten en 6 assists. Daarmee is hij de clubtopscorer van de nummer zeven van Saudi-Arabië. Donderdag noteerde hij een doelpunt en assist tegen Al-Riyadh (2-3 nederlaag).