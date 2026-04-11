Ronald Waterreus vindt de discussie over die al dan niet thuis hoort in het Nederlands elftal onnodig. Volgens de oud-keeper van PSV zou bondscoach Ronald Koeman zich veel duidelijker moeten uitspreken over de reden waarom hij de Volendammer al bijna twee jaar links laat liggen.

Sinds het Europees Kampioenschap van 2024 is Veerman niet meer opgeroepen voor Oranje. Op dat toernooi beleefde hij een dramatische wedstrijd tegen Oostenrijk, waarin hij zo matig speelde dat Koeman hem al na een dik halfuur naar de kant haalde. Bij PSV, dat vorige week de derde landstitel op rij binnensleepte, is Veerman desondanks een belangrijke speler. De bondscoach wordt daarom regelmatig gevraagd waarom de middenvelder geen nieuwe oproep krijgt, maar bediende zich veelal van diplomatieke antwoorden. Koeman liet recent wel weten dat Veerman voor de positie van 'linker zes', waarvoor hij in aanmerking zou kunnen komen, niet zijn eerste én niet zijn tweede keus is. Daarbij gaf de keuzeheer aan dat 'het karakter' van Veerman 'anders' is, maar zei hij ook dat het 'in principe een voetbalkwestie is'.

PSV werd afgelopen dinsdag gehuldigd in Eindhoven. Op zeker moment zette het publiek - én een deel van de PSV-spelers op het podium - massaal 'Joey in Oranje' in. Veerman reageerde met een lachend: "Ze zoeken het maar uit met z'n allen." In De Eretribune op ESPN passeren de beelden zaterdagavond de revue. Veerman wordt door tafelgast Marciano Vink geprezen als 'een speler die de Eredivisie kleur geeft'. De oud-speler van Ajax én PSV gunt de middenvelder komende zomer een mooie transfer naar het buitenland, maar vindt dat dus tegelijkertijd wel een aderlating voor de Nederlandse competitie.

Waterreus krijgt de vraag hoe hij er tegenaan kijkt. "Dit is toch mooi? Hij is echt, hij is gewoon zichzelf", aldus de oud-keeper. "Een tijdje geleden liep ik nog een keer binnen op De Herdgang, toen zat hij bij het koffieapparaat. Ik dacht: 'Hij hoort hier gewoon thuis.'" Presentator Wouter Bouwman vraagt vervolgens of Waterreus het gevoel van Veerman snapt, dat 'ze het maar uitzoeken' bij Oranje. "Het is natuurlijk een te groot onderwerp geworden", meent de Limburger. "Ik denk dat niemand het achterste van zijn tong laat zien, zo gaat dat helaas in het voetbal. Als mensen nou gewoon zeggen dat ze hem er niet in vinden passen, dan zijn we ervan af en hoeven we het er niet meer over te hebben. Nu hebben we allemaal van die halve waarheden waar we allemaal niks aan hebben. Hij zal het wel weten hoe het zit en denken: 'Zoek het lekker uit, ik ga op vakantie.'