De Duitse econoom Joachim Klement verwacht dat Oranje komende zomer de eerste wereldtitel pakt tijdens het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Klement voorspelde voorafgaand aan de toernooien van 2014, 2018 en 2022 telkens de juiste winnaar.

Klement werkt als onderzoeker voor een Britse investeringsbank en heeft zich de afgelopen edities van het WK steevast gewaagd aan een voorspelling. In zijn model houdt de econoom rekening met onder meer het Bruto Binnenlands Product per inwoner, de bevolkingsgrootte, het weer en de FIFA-ranking. Verder neemt Klement ook toeval mee als factor in zijn berekeningen.

De Duitser wist in 2014 correct te voorspellen dat Duitsland kampioen werd, had het in 2018 eveneens correct toen hij Frankrijk als winnaar aanwees en stelde voorafgaand aan het WK van 2022 dat Argentinië de wereldbeker mee naar huis zou nemen. Die voorspellingen kwamen allemaal uit, waardoor er volop aandacht is voor zijn publicaties.

“Dit jaar voorspel ik een onwaarschijnlijke winnaar, wat verkeerd aanvoelt”, schrijft Klement. “Maar het model is het model en ik vertrouw op het systeem.” De onwaarschijnlijke winnaar die uit het model van de econoom is gerold, is het Nederlands elftal. De Duitser verwacht dat Oranje en Japan als bovenste twee gaan eindigen in Groep F, maar dat het niet makkelijk zal zijn tegen Zweden en Tunesië. Klement geeft de ploeg van Ronald Koeman een kans van 73 procent om bij de bovenste twee te eindigen.

In de knock-outfase voorspelt de Duitser dat Oranje achtereenvolgens afrekent met Marokko, Canada, Frankrijk en Spanje om een plek in de finale te bereiken. Daarin moet Portugal de tegenstander worden, dat in de voorspelling te sterk is voor onder meer Argentinië en Engeland. “Ons model verwacht niet dat het heel leuk zal zijn om naar Nederland of Portugal te kijken”, stelt Klement, die een spannende finale met weinig doelpunten verwacht. “Beide teams proberen zo min mogelijk fouten te maken. Teams die nog nooit hebben gewonnen staan vaak nog meer onder druk. Het gevolg is dat deze wedstrijden vaak in 1-0 eindigen. Dat gaat nu ook gebeuren, met Nederland als uiteindelijke winnaar. Een prijs die ze al lang geleden hadden moeten winnen.”