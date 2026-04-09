Goed nieuws voor Oranje: Frenkie de Jong terug op trainingsveld

9 april 2026, 14:00
Frenkie de Jong en Virgil van Dijk bij het Nederlands elftal
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Frenkie de Jong heeft een volgende stap gezet in zijn herstel bij FC Barcelona. De middenvelder verscheen donderdag weer op het trainingsveld en sloot aan bij de groepstraining, zo melden Spaanse media. Dat gebeurde een dag na de 0-2 nederlaag van de Catalanen tegen Atlético Madrid in de kwartfinale van de Champions League.

De 28-jarige international stond sinds eind februari aan de kant door een hamstringblessure, die hij opliep tijdens een training. Sindsdien moest hij meerdere wedstrijden aan zich voorbij laten gaan, waaronder ook de recente interlands van het Nederlands elftal tegen Noorwegen en Ecuador.

Trainer Hansi Flick gaf eerder al aan dat De Jong deze week zijn rentree op het trainingsveld zou maken, al bleef het moment daarvan toen nog onduidelijk. Woensdag ontbrak hij nog in de wedstrijdselectie tegen Atlético, maar met zijn terugkeer op het trainingsveld lijkt zijn comeback dichterbij te komen.

Voor Barcelona wacht zaterdag de stadsderby tegen Espanyol, een duel waarin mogelijk weer een volgende stap gezet kan worden richting volledige inzetbaarheid van De Jong.

Ook voor Ronald Koeman is de terugkeer van De Jong vanzelfsprekend fraai nieuws. De middenvelder lijkt daardoor voldoende tijd te hebben om zich voor te bereiden op het WK met Oranje in de Verenigde Staten, Mexico en Ecuador.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Frenkie de Jong

Frenkie de Jong
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 28 jaar (12 mei 1997)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Barcelona
19
1
2024/2025
Barcelona
26
2
2023/2024
Barcelona
20
2
2022/2023
Barcelona
33
2

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
1
Barcelona
30
51
76
2
Real Madrid
30
36
69
3
Villarreal
30
19
58
4
Atlético
30
20
57
5
Betis
30
7
45

