heeft een volgende stap gezet in zijn herstel bij FC Barcelona. De middenvelder verscheen donderdag weer op het trainingsveld en sloot aan bij de groepstraining, zo melden Spaanse media. Dat gebeurde een dag na de 0-2 nederlaag van de Catalanen tegen Atlético Madrid in de kwartfinale van de Champions League.

De 28-jarige international stond sinds eind februari aan de kant door een hamstringblessure, die hij opliep tijdens een training. Sindsdien moest hij meerdere wedstrijden aan zich voorbij laten gaan, waaronder ook de recente interlands van het Nederlands elftal tegen Noorwegen en Ecuador.

Trainer Hansi Flick gaf eerder al aan dat De Jong deze week zijn rentree op het trainingsveld zou maken, al bleef het moment daarvan toen nog onduidelijk. Woensdag ontbrak hij nog in de wedstrijdselectie tegen Atlético, maar met zijn terugkeer op het trainingsveld lijkt zijn comeback dichterbij te komen.

Voor Barcelona wacht zaterdag de stadsderby tegen Espanyol, een duel waarin mogelijk weer een volgende stap gezet kan worden richting volledige inzetbaarheid van De Jong.

Ook voor Ronald Koeman is de terugkeer van De Jong vanzelfsprekend fraai nieuws. De middenvelder lijkt daardoor voldoende tijd te hebben om zich voor te bereiden op het WK met Oranje in de Verenigde Staten, Mexico en Ecuador.