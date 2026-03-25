heeft in een uitgebreid interview met Santos laten weten dat hij tegenwoordig weinig op heeft met Nederlandse voetbalanalisten, maar voor één oud-voetballer maakt hij een uitzondering. Waar de middenvelder van FC Barcelona vroeger nog graag naar talkshows keek, kiest hij nu liever voor een andere tijdsbesteding om irritaties te voorkomen.

"Dan lees ik liever een oud-voetbalboek. Dat komt omdat de kans bestaat dat ik me eraan irriteer, omdat er best veel dingen worden verteld of aannames worden gedaan over spelers die helemaal niet kloppen", zo onthult de middenvelder van FC Barcelona en het Nederlands elftal. Vooral wanneer het gaat over collega's die hij persoonlijk kent, vindt De Jong het lastig om naar de televisieprogramma's te kijken. "Als je die spelers hebt leren kennen en daar wordt dan vervelend over gesproken dan voel ik irritatie. Dus dat ga ik liever uit de weg", legt De Jong verder uit. Hoewel hij probeert de kritiek te negeren, krijgt hij via zijn telefoon of omgeving vaak toch het nodige mee.

Artikel gaat verder onder video

Ondanks zijn algemene afkeer van de praatprogramma's, is De Jong wel te spreken over de bijdrages van Rafael van der Vaart bij Studio Voetbal en Rondo. De oud-middenvelder van onder meer Ajax en Real Madrid kan rekenen op de sympathie van de huidige international. "Ik heb hem weleens gesproken, al ken ik hem niet goed. Hij doet het leuk, want hij is helemaal zichzelf en is van nature grappig", aldus De Jong.

Volgens De Jong heeft Van der Vaart een specifieke kwaliteit die hem onderscheidt van anderen, namelijk dat hij "oog heeft voor talent". "Hij houdt van een bepaald soort spelers. Technisch, met inzicht en overzicht. Ik weet niet of Van der Vaart teamtactisch heel goed is. Maar of een talent echt iets bijzonders heeft, ziet hij zeker wel."

De uitspraken van De Jong komen op een moment dat hij noodgedwongen vanaf de zijlijn moet toekijken. De middenvelder kampt momenteel met een hamstringblessure die hij eind februari opliep tijdens een training. Hierdoor moet hij de huidige interlandperiode van het Nederlands elftal aan zich voorbij laten gaan. De Jong ontbreekt in de selectie voor de oefenwedstrijden tegen Noorwegen en Ecuador, die komende week op het programma staan. De Jong neemt geen enkel risico met zijn herstel om zijn deelname aan het komende WK niet in gevaar te brengen. De medische staf van FC Barcelona mikt op een rentree in de competitiewedstrijd tegen Atlético Madrid op 5 april. Tot die tijd werkt de Nederlander aan zijn terugkeer op het trainingsveld.