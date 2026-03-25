Frenkie de Jong noemt Daley Blind onderschat: 'Heerlijk om mee te spelen'

25 maart 2026, 15:57
Frenkie de Jong, Dusan Tadic, Matthijs de Ligt en Daley Blind als spelers van Ajax
Foto: © Imago / Realtimes
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Frenkie de Jong vindt dat zijn voormalig ploeggenoot Daley Blind door veel mensen onderschat wordt. In de nieuwste editie van Santos legt De Jong uit waarom het voor hem 'heerlijk' was om bij zowel Ajax als het Nederlands elftal samen te spelen met Blind.

"Het is soms opvallend hoe het grote publiek een speler ziet, en hoe zijn ploeggenoten hem inschatten", zegt De Jong, die eerst een oud-ploeggenoot van FC Barcelona als voorbeeld aanhaalt. "Jordi Alba is, vind ik, bijvoorbeeld best onderschat geweest door de buitenwacht terwijl hij intern enorm gewaardeerd werd", zegt hij over de verdediger die afgelopen winter zijn voetballoopbaan beëindigde bij Inter Miami. "Zo’n onvoorstelbaar veelzijdige goede linksback, echt een van de allerbesten ooit, denk ik."

"Een andere wat onderschatte oud-medespeler is Daley Blind, ook een linksbenige verdediger", vervolgt De Jong zijn relaas. Maar wat maakt Blind dan zo goed? "De keuzes die hij aan de bal maakt – wanneer speel je in, hoe lang stel je een pass uit, met welke snelheid speel je een bal – dat kan hij als geen ander. Hij heeft een superfunctionele techniek, en is slim in het positie kiezen. Heerlijk om mee te spelen", aldus De Jong.

Blind en De Jong speelden in het seizoen 2018/19 samen bij Ajax. Het zou een legendarisch jaar worden, waarin de Amsterdammers zowel de landstitel als de KNVB Beker veroverden. Het meest tot de verbeelding spraken echter de Europese prestaties. Na het uitschakelen van onder meer Real Madrid en Juventus strandde Ajax in de halve finales van de Champions League tegen Tottenham Hotspur. De Jong maakte na dat seizoen zijn miljoenentransfer naar Barcelona, maar bleef in het Nederlands elftal tot september 2023 samenspelen met Blind.

  • 22 mrt. 16:29
Frenkie de Jong

Frenkie de Jong
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 28 jaar (12 mei 1997)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Barcelona
19
1
2024/2025
Barcelona
26
2
2023/2024
Barcelona
20
2
2022/2023
Barcelona
33
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47
6
AZ
28
2
42

Complete Stand

