heeft onlangs telefonisch gesproken met Ronald Koeman over zijn kansen op deelname aan het WK met het Nederlands elftal. Hoewel de middenvelder van PSV niet wil openbaren wat er precies is besproken, geeft hij wel toe nog het gevoel te hebben kans te maken op een plek in de WK-selectie.

Til verkeert momenteel in topvorm bij PSV. De aanvallende middenvelder, die dit seizoen ook regelmatig als spits speelde, wist in 36 officiële duels tot zestien doelpunten en zeven assists te komen. De afgelopen maanden werd hij dan ook regelmatig genoemd als optie voor het Nederlands elftal op het WK. Een oproep kreeg Til echter nog niet; zijn laatste interland dateert van oktober 2024, toen hij als invaller binnen de lijnen kwam in het Nations League-duel met Hongarije (1-1).

Op de persconferentie na Sparta - PSV (0-2) gaat Til in op zijn kansen voor het Nederlands elftal. “Ik hoop dat mijn seizoen in Amerika eindigt”, geeft de PSV’er toe. De middenvelder heeft wel contact gehad met de bondscoach. “Hij heeft me gebeld en volgens mij heeft hij Joey (Veerman, red.) ook gebeld.” De inhoud van dat gesprek wil Til niet vrijgeven. “Dat is privé. Maar ik heb wel het idee dat er nog voor te spelen valt”, besluit hij.

Bosz weigert discussie over Veerman aan te gaan

Peter Bosz wordt op de persconferentie vervolgens gevraagd naar de situatie van Veerman en Oranje. “Luister, Joey is helemaal klaar met de discussie. Dan ga ik hem hier niet nog een keer voeren”, begint de trainer van PSV. Bosz geeft toe dat hij met Koeman heeft gebeld over Veerman. “Dat blijft tussen ons. Het is aan de bondscoach of hij dat in het openbaar wil bespreken of niet.” Verdere vragen wil de oefenmeester niet inhoudelijk op reageren. “Ik ga me niet in de discussie mengen. Joey weet hoe ik erover denk en Ronald weet hoe ik erover denk. Dat is voor mij het belangrijkste.”