Max Huiberts is niet te spreken over de manier waarop PSV afgelopen zomer heeft geprobeerd om naar Eindhoven te halen. Dat geeft de technisch van de Alkmaarders aan in gesprek met Voetbal International.

Na het vertrek van Malik Tillman naar Bayer Leverkusen in augustus, moest PSV op zoek naar een nieuwe aanvallende middenvelder. Sven Mijnans, de nummer tien van AZ, gold daarvoor als een van de kandidaten. Een transfer kwam er uiteindelijk niet. Huiberts blokkeerde deal namens AZ en had zich behoorlijk geïrriteerd aan de gang van zaken.

In gesprek met Voetbal International krijgt Huiberts de vraag waarom hij zich destijds zo op wond? "Omdat PSV zich eerst bij de speler had gemeld en pas daarna bij ons. Veel clubs hanteren die volgorde, maar zelf doe ik dat altijd andersom. Zoals dat volgens de regels ook hoort. Ik snap het gewoon niet: uiteindelijk moet je contact met de club opnemen. Waarom begin je daar dan niet mee?", vraagt Huiberts zich hardop af.

De technisch directeur van AZ vervolgt: "Voor PSV had het voordeliger kunnen uitpakken als ze eerst netjes mij op de hoogte hadden gebracht. Dan had ik er misschien anders naar gekeken. Maar hier werd eerst de speler en de zaakwaarnemer de kop gek gemaakt en daarna kwam AZ een keer in beeld. En mocht ik het gaan repareren. Zo werkt dat niet. Bovendien wilden we Sven gewoon heel graag bij ons houden", legt hij uit.

Eerder in diezelfde transferperiode deed Huiberts nog wel succesvol zaken met PSV. Destijds verkocht hij aanvaller Ruben van Bommel voor een transfersom van zo'n 15 miljoen euro aan de Brabantse club.