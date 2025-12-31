Max Huiberts is niet te spreken over de manier waarop PSV afgelopen zomer heeft geprobeerd om Sven Mijnans naar Eindhoven te halen. Dat geeft de technisch van de Alkmaarders aan in gesprek met Voetbal International.
Na het vertrek van Malik Tillman naar Bayer Leverkusen in augustus, moest PSV op zoek naar een nieuwe aanvallende middenvelder. Sven Mijnans, de nummer tien van AZ, gold daarvoor als een van de kandidaten. Een transfer kwam er uiteindelijk niet. Huiberts blokkeerde deal namens AZ en had zich behoorlijk geïrriteerd aan de gang van zaken.
In gesprek met Voetbal International krijgt Huiberts de vraag waarom hij zich destijds zo op wond? "Omdat PSV zich eerst bij de speler had gemeld en pas daarna bij ons. Veel clubs hanteren die volgorde, maar zelf doe ik dat altijd andersom. Zoals dat volgens de regels ook hoort. Ik snap het gewoon niet: uiteindelijk moet je contact met de club opnemen. Waarom begin je daar dan niet mee?", vraagt Huiberts zich hardop af.
De technisch directeur van AZ vervolgt: "Voor PSV had het voordeliger kunnen uitpakken als ze eerst netjes mij op de hoogte hadden gebracht. Dan had ik er misschien anders naar gekeken. Maar hier werd eerst de speler en de zaakwaarnemer de kop gek gemaakt en daarna kwam AZ een keer in beeld. En mocht ik het gaan repareren. Zo werkt dat niet. Bovendien wilden we Sven gewoon heel graag bij ons houden", legt hij uit.
Eerder in diezelfde transferperiode deed Huiberts nog wel succesvol zaken met PSV. Destijds verkocht hij aanvaller Ruben van Bommel voor een transfersom van zo'n 15 miljoen euro aan de Brabantse club.
Ben wel benieuwd hoe het dan bij de verkoop van Ruben van Bommel is gegaan. Had PSV zich toen wel eerst bij de club gemeld of ook eerst bij de speler? Als ze zich toen ook eerst bij de spelers hadden gemeld, en de verkoop toen wel gewoon doorging, was dat voor mijn gevoel bij Mijnans dus niet hoofdreden voor het afketsen. Ben verder wel van mening dat eerst club en dan pas speler wel netter is.
@De kikker oja, dat is waar ook; voor psv en ac Milan een vast bedrag. Toch zal er wel iets van onderhandeld zijn denk ik. Want er waren ook andere clausules over vergoedingen waar uiteindelijk vanaf is gezien, en er is een doorverkooppercentage bedongen door psv. Dus nog steeds wel benieuwd wat in die transfer de volgorde is geweest van benadering.
PSV heeft de titel "de bayern munchen van NL" overgenomen van Ajax tijdelijk. Grote talenten worden door PSV weggekaapt en het grote succes komt ook met de afgunst van de kleine clubs. De waarheid is dat PSV parel Van Bommel al had weggekaapt en AZ al een paar andere transfers had gedaan. Ook Mijnans laten vertrekken was sowieso geen optie voor AZ gelet op de andere transfers. Deze reactie van AZ is voor de buhne om de supporters te paaien dat Martens daar weer een slecht seizoen heeft ondanks het materiaal. Met een redelijke trainer hadden ze zo 2e achter PSV gestaan. Maar eerst Jansen en nu Martens heeft AZ wel een slecht beoordelingsvermogen om trainers aan te stellen. Het hoofd van Mijnans werd niet op hol gebracht. Die zag ook fantastische mogelijkheden bij de succesformule in de voetbalhoofdstand van NL.
