Mijnans reageert in zes woorden glashelder op De Telegraaf

heeft dinsdag gewoon meegetraind bij AZ, zo maakt hij duidelijk in zijn Instagram Story. De Telegraaf meldde in de loop van de dag dat het PSV-doelwit niet op de training was verschenen, maar krabbelde hier later van terug. In zijn Story haalt Mijnans in zes woorden uit naar de krant.

Mijnans staat momenteel in de belangstelling van PSV, dat hem ziet als de opvolger van de naar Bayer Leverkusen vertrokken Malik Tillman. De Eindhovenaren zouden afgelopen zaterdag een nieuw bod van naar verluidt tien miljoen euro hebben uitgebracht op de 25-jarige middenvelder, maar AZ blijft vasthouden aan de vraagprijs van veertien miljoen euro.

Mijnans zou niet blij zijn met de houding van de Alkmaarders en zijn zinnen hebben gezet op een overstap naar de landskampioen. Hij zou dit namelijk zien als een geweldige kans om te spelen in de top van Nederland en om actief te zijn in de Champions League. De Telegraaf meldde dinsdagmiddag dat Mijnans uit protest die ochtend niet was komen opdagen op de training.

In de loop van de middag heeft de krant die berichtgeving aangepast, aangezien Mijnans wel op het trainingsveld stond bij AZ. De middenvelder deelde in zijn Story een foto van zijn voeten in voetbalschoenen na afloop van de training. “Niet alles geloven wat je leest”, haalt hij in een zin uit naar de ochtendkrant. Daarbij plaatst hij ook een knipogende emoji en een duimpje omhoog.

