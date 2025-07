PSV-target Sven Mijnans ontbreekt op training van AZ

is dinsdagochtend niet verschenen op de training van AZ, dat meldt De Telegraaf. Volgens de krant is de middenvelder teleurgesteld over de houding van de Alkmaarders inzake een mogelijke transfer naar PSV. Vanwege de lopende perikelen heeft de 25-jarige Mijnans besloten om niet te gaan trainen.

Mijnans maakte in januari 2023 voor zo'n 2,5 miljoen euro de overstap van Sparta Rotterdam naar AZ. In Alkmaar ontpopte de aanvallende middenvelder zich direct als een vaste waarde in de ploeg. In 2,5 seizoen bij AZ kwam Mijnans vooralsnog tot 105 wedstrijden, waarin hij goed was voor 21 doelpunten en zeventien assists. De positieve ontwikkeling van de linkspoot is ook bij PSV opgevallen, de Eindhovenaren zien Mijnans dan ook graag komen als opvolger van de naar Bayer Leverkusen vertrokken Malik Tillman.

Artikel gaat verder onder video

PSV heeft afgelopen zaterdag een nieuw bod van naar verluidt tien miljoen euro uitgebracht op de 25-jarige Mijnans, maar AZ blijft vasthouden aan de transfersom van veertien miljoen euro. De middenvelder is niet blij met de houding van zijn broodheer en heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar PSV. Mijnans ziet het als een geweldige kans om te spelen in de top van Nederland en om actief te zijn in de Champions League.

Eerder al maakte zijn AZ-teamgenoot Ruben van Bommel de overstap naar Eindhoven. Hij kreeg dit voor elkaar door zijn percentage op de transfersom in te leveren. Mijnans is volgens De Telegraaf ook bereid om dit te doen, maar AZ blijft halsstarrig 'nee' verkopen. "Die houding stuit op onbegrip bij Mijnans. Begin dit jaar heeft AZ de toezegging gedaan in deze window mee te zullen denken over een transfer als er een goed bod voor Mijnans op tafel zou komen", klinkt het.

