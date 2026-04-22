Danny Buijs heeft een boekje opengedaan over zijn werkwijze met . De oefenmeester steekt veel energie in zijn begeleiding van de spelmaker van Fortuna Sittard, maar geeft ook een moeilijke kant van dat aspect aan. Tegenover Voetbal International haalt hij uit naar de ‘strontvliegen’ rond de middenvelder.

Ihattaren is bezig aan een sterk seizoen bij Fortuna. De creatieveling was in 25 Eredivisie-duels betrokken bij liefst zestien treffers. Die prestaties vallen niet los te zien van zijn verstandhouding met trainer Buijs. De twee kunnen goed door één deur en maken daar ook geen geheim van. “Ik steek er veel tijd en energie in. Als het goed gaat, voelt dat euforisch. Aan de andere kant zijn er de momenten dat je ziet: verdomme, daar gáán we weer…”, vertelt Buijs.

De oefenmeester ziet ook een lastige kant van die begeleiding. “Wat ik moeilijk vind, is wat ik de strontvliegen noem rond sommige voetballers. Die proberen jongens net als ik te beïnvloeden, maar vanuit mijn perspectief op de verkeerde manier. Zij willen eromheen blijven hangen, omdat ze dat interessant vinden, geld kunnen verdienen in de toekomst of van de aandacht genieten. Daar krijg je als trainer geen grip op. Lastig. Tegenwoordig hebben spelers ook niet alleen zaakwaarnemers, maar heel eigen begeleidingsteams”, zegt hij.

Buijs denkt dat Ihattaren na dit seizoen klaar is voor de stap hogerop. Hij wijst naar zijn uitstekende statistieken. “En dat bij een club als Fortuna. Zegt heel veel over zijn talent, traptechniek, spelhervattingen, creativiteit en spelinzicht. Die cijfers zal hij ook bij grote clubs kunnen halen. Hij moet een volgende stap gaan zetten in wat wordt gevraagd voor het vak profvoetballer. En het zou goed zijn als hij dat op een hoger niveau gaat doen, dan krijgt hij weer een nieuwe prikkel.”