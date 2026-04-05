Live voetbal

Ihattaren wijst Kudus aan als beste speler waar hij ooit mee heeft gespeeld

5 april 2026, 13:25   Bijgewerkt: 13:37
Mohammed Ihattaren
Foto: © ESPN
0 reacties
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim.

Mohammed Ihattaren heeft zich lovend uitgelaten over een voormalig ploeggenoot bij Ajax. In het programma Goedemorgen Eredivisie vertelde de middenvelder zondagochtend dat hij vooral onder de indruk was van Mohammed Kudus.

Op de vraag wie de beste speler was met wie hij ooit had samengespeeld had Ihattaren een duidelijk antwoord. De aanvaller die in Amsterdam nooit definitief wist door te breken, keek tijdens zijn periode bij Ajax met bewondering naar de kwaliteiten van één speler. “Ik kan er veel opnoemen, maar van wie ik echt genoot is Kudus." De heren speelden in 2022 een half seizoen samen bij Ajax.

Artikel gaat verder onder video

De speler van Fortuna Sittard schetst hoe groot het verschil soms was tussen trainingen en wedstrijden. “Wat hij op de training deed, hoe sterk hij was aan de bal en hoe goed hij kon draaien… en dan had hij zijn veters nog niet eens gestrikt. Dat was niet normaal.” Volgens Ihattaren zat de kracht van de Ghanees niet alleen in zijn techniek, maar juist ook in zijn fysiek. “Zo’n kleine vent, maar zo sterk. Ik kon er echt van genieten."

Beide spelers maakten deel uit van dezelfde selectie in Amsterdam, maar hun rollen verschilden aanzienlijk. “We zaten samen bij de wissels bij Ajax, maar wat hij deed bij de basis elf was echt een ander niveau”, besluit Ihattaren, die daarmee onderstreept hoe groot de indruk was die Kudus op hem maakte. Uiteindelijk schopt Kudus het bij Ajax een stuk verder dan Ihattaren. De Ghanees kwam tot 87 duels in de hoofdmacht van de Amsterdammers, Ihattaren moest het doen met één invalbeurt.

Lees ook:
Mohamed Ihattaren

Ihattaren voorziet ontslag Melvin Boel: 'Dit gaat op een gegeven moment klappen'

  • Gisteren, 13:03
  • Gisteren, 13:03
  • 1
Mohamed Ihattaren

Ihattaren onthult plots zijn afkoopsom en noemt Feyenoord als droomclub

  • Gisteren, 11:53
  • Gisteren, 11:53
  • 1
Fresia Cousino Arias

Kraay brengt Fresia in verlegenheid: 'Jij zag Ihattaren naakt voor de uitzending'

  • Gisteren, 10:44
  • Gisteren, 10:44
  • 2
7 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Mohamed Ihattaren

Mohamed Ihattaren
Fortuna Sittard
Team: Fortuna
Leeftijd: 24 jaar (12 feb. 2002)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Fortuna
24
6
2025/2026
RKC
0
0
2024/2025
RKC
24
4
2021/2022
Sampdoria
0
0

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws